NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama

02.03.2026 20:02
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran ve bölgedeki güvenlik durumunu görüştüklerini belirterek, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran ve bölgedeki güvenlik durumunu görüştüklerini belirterek, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuz konusunda hemfikiriz." açıklamasında bulundu.

Rutte, Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İran ve bölgedeki güvenlik durumu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Rutte, "Her ikimiz de NATO'nun güvenliğe yönelik 360 derecelik yaklaşımının önemine katılıyoruz ve her yönden gelebilecek her türlü tehdide karşı caydırmaya ve savunmaya her zaman hazır olduğumuz konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

21:20
20:41
19:52
19:42
19:42
18:53
