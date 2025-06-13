NATO Genel Sekreteri Rutte'den İran'a Hava Saldırısı Açıklaması

(ANKARA) – NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki krizin derinleşmemesi için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm müttefiklerin acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Rutte, saldırının tek taraflı olduğunu belirterek tansiyonun düşürülmesinin "en öncelikli görev" olduğunu belirtti.

Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rutte, "Şu anda, özellikle ABD dahil birçok müttefik için tansiyonu düşürmek çok kritik. Bunun için çalıştıklarını biliyorum ve bence bu şu anda en öncelikli konu" ifadelerini kullandı. Rutte, İsrail'in saldırısını "tek taraflı bir eylem" olarak tanımlayarak, NATO'nun bu operasyona dahil olmadığını vurguladı.

İsrail saldırısında başkent Tahran dahil olmak üzere İran'da yaklaşık 100 hedefin vurulduğu tahmin ediliyor. Hedefler arasında nükleer tesisler ve askeri altyapılar da yer aldı.