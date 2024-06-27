NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rutte'nin İttifak'a güçlü destekçi olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rutte'nin İttifak'a güçlü destekçi olduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, halefi Mark Rutte'nin, İttifak'ın güçlü destekçisi, fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimli olduğunu söyledi. Stoltenberg, Ukrayna'ya verilen destek ve NATO üyeliği konularının da ele alınacağı NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları değerlendirdi. Ayrıca, Hollanda Başbakanı Rutte'ye başarılar dileyen Stoltenberg, devir teslimin sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

27.06.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, halefi Mark Rutte'nin, İttifak'ın güçlü destekçisi, fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimli olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nin son hazırlıklarını ele aldıklarını ifade ederek, "Buradaki asıl mesele Ukrayna'ya verdiğimiz destek olacak." dedi.

NATO liderlerinin, İttifak'ın Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik etmesi konusunda anlaşmasını beklediğini vurgulayan Stoltenberg, "Ayrıca liderlerden Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yol konusunda net bir mesaj vermelerini bekliyorum." diye konuştu.

Stoltenberg, liderlerin NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını da ele alacağını belirterek, özellikle Asya-Pasifik'teki küresel ortaklar ve Avrupa Birliği ile işbirliğinin daha ileriye taşınmasını görüşeceklerini söyledi.

1 Ekim'de görevi kendisinden devralacak Hollanda Başbakanı Rutte ile ilgili Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Mark'ı uzun yıllardır tanıyorum. Başbakan olarak birlikte çalıştık. NATO Genel Sekreteri sıfatıyla birlikte çalıştık. Mark Rutte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın transatlantik bağının güçlü destekçisidir. NATO'yu çok iyi tanıyor. Fikir birliği oluşturmakta çok yetenekli ve deneyimlidir."

Rutte'ye başarılar dileyen Stoltenberg, 1 Ekim'de yapılacak devir teslimi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

NATO tarafından yapılan açıklamada Rutte'nin yeni Genel Sekreter olarak atandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Mark Rutte, Hollanda, Ukrayna, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rutte'nin İttifak'a güçlü destekçi olduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:10:02. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rutte'nin İttifak'a güçlü destekçi olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement