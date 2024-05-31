NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın Rusya'yı vurabilmesi gerekli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın Rusya'yı vurabilmesi gerekli

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna\'nın Rusya\'yı vurabilmesi gerekli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da yeni cephe açtığına dikkat çekerek, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanabilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediğine işaret ederek, bu saldırıları püskürtmek için gelişmiş silahlar kullanmalarına izin verilmezse Ukrayna'nın kendini savunması çok zorlaşır dedi.

31.05.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da yeni cephe açtığına dikkati çekerek, Ukrayna'nın müttefik ülkelerce tedarik edilen silahları Rusya topraklarını vurmak için kullanabilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi tartışmalarına istinaden bunun Ukrayna'nın kendi savunma hakkına dahil olduğunu söyleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Şunu da ekleyeyim, Rusya'nın yeni cepheler açtığını gördüğümüz için bu durum daha da acil hale geliyor. Şimdi yine kuzeyden Harkiv bölgesine saldırdılar. ve ön cephedeki sınır çizgisi aşağı yukarı aynı. Ukrayna'yı Rusya içinden üslenen toplarla füzelerle vuruyorlar ve elbette Ukrayna'nın da kendini savunmak için karşılık verebilmesi gerekiyor."

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Bu saldırıları püskürtmek için gelişmiş silahlar kullanmalarına izin verilmezse Ukrayna'nın kendini savunması çok zorlaşır." dedi.

"Bölgede gerilimi artıran Rusya" vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batı'nın sağladığı silahlarla Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesi halinde ciddi sonuçları olacağı" uyarısına yanıt veren Stoltenberg, bu durumun sanılanın aksine yeni bir durum olmadığını dile getirdi.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimiz uzun yıllardır ya da bu savaş başladığından beri bunu yapıyor. 2022'de, silahların Ukrayna içindeki meşru hedeflere yönelik saldırılarda da kullanılabilmesini kabul etti. Örneğin İngiltere, 'Storm Shadow' seyir füzelerini uzun süredir herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlamaktadır. Yani bu durum uzun zamandır böyle. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağladığı uzun zaman diliminde bu durum söz konusudur."

Putin'in, Batı'nın Ukrayna'ya desteğini engellemek için "tehdit etmeye çalıştığını" belirten Stoltenberg, konuya ilişkin son söylemlerinin de bu çabanın bir parçası olduğu yorumunu yaptı.

Stoltenberg, bölgede gerilimi tırmandıracak şeyin müttefiklerin silahlarını kullanmasına izin vermesi değil Rusya'nın yeni cephe açması olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna'nın karşılık vermemesi gerektiğini düşünmek elbette hiçbir şekilde makul değil çünkü Ukrayna da Rusya'nın içinden kendilerine fırlatılan füze ve topları vurarak topraklarını savunabilmeli." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın Rusya'yı vurabilmesi gerekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın Rusya'yı vurabilmesi gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement