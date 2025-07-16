NATO Genelkurmay Başkanı Bulgaristan'ı Ziyaret Etti

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonu'na ziyaret düzenledi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amiral Dragone, ülkeye yaptığı ziyarette, burada konuşlu NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dragone, ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Muharebe grubunun katıldığı son çok uluslu tatbikatlarda sergilenen operasyonel yeteneklerden son derece etkilendim. Bunlar, NATO'nun ön cephesindeki kara kuvvetlerinin tüm alanlarda savaş hazırlığını test etme ve güçlendirme konusundaki taahhüdümüzün somut örnekleridir." ifadelerini kullandı.

Müttefik Bulgaristan'a NATO ülkelerinin ortak güvenliğine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Dragone, "Ülkenizin rolü, Karadeniz bölgesi ve ötesinde, Batı Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan bölgenin güvenliği için hayati öneme sahiptir." dedi.

Dragone, Bulgaristan'ın sadece NATO'nun çok uluslu muharebe gruplarından birine ev sahipliği yapmakla kalmadığını, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de NATO'nun Kosova ve Irak'taki barış koruma misyonları için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya verdiği önemli destekten dolayı minnettarlığını ifade eden Dragone, güvenlik alanındaki uluslararası durumun ciddiyetinin her zamankinden daha büyük olduğunu belirtti.

Dragone, " Rusya'nın Kuzey Kore, İran ve Çin ile olan ilişkileri ve terörizm gibi yüzleşmekte olduğumuz artan tehditler karşısında NATO ittifakını korumak, 1 milyar kişinin güvenliğini sağlamak en temel önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bulgaristan, kararlılığımızın ve dayanıklılığımızın açık bir örneğidir. Hep birlikte, bizim ittifakımızın her santimetresini savunmak için burada olduğumuzu kesin bir şekilde ifade ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Amiral Eftimov

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Eftim Eftimov da Karadeniz'in bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemini, Bulgaristan'ın jeostratejik konumu ve NATO'nun bölgedeki savunma potansiyelini güçlendirmek üzere yaptığı katkıyı vurguladı.

Karadeniz'de Bulgaristan'ın Romanya ve Türkiye ile denizcilik özgürlüğünü ve deniz güvenliğini sağlamak için sürdürdükleri yakın işbirliğine değinen Eftimov, "Bulgaristan olarak, NATO operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşulları, müttefik kuvvetler için gerekli altyapı ve lojistik desteği sağlama sorumluluğumuzun tam olarak farkındayız." ifadesini kullandı.

Eftimov "Bulgaristan, 2035 yılına kadar savunma yatırımlarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine dek çıkarma yönündeki yeni müttefik taahhüdünü tam olarak desteklemektedir. Bu yatırımlar sadece Bulgaristan ordusunun modernizasyonu ve belirlenen yetenek hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik değildir. Bunlar, ulusal altyapının, savunma sanayisinin ve yeni iş olanaklarının oluşturulmasına doğrudan yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.