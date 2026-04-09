NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma Konferansı'nda Duran'dan Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma' konferansında konuştu. Duran, NATO'nun Soğuk Savaş döneminde kurulduğunu ve misyonunu büyük ölçüde gerçekleştirdiğini belirtti, ancak 1990'lardan itibaren güvenlik yaklaşımlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Günümüzde uluslararası sistemin yeni bir konjonktürle karşı karşıya olduğunu, NATO'nun da dönüşüm baskısı altında bulunduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşının Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük meydan okumalarından biri olduğuna dikkat çeken Duran, bu gelişmenin Avrupa'da güvenlik sorularını gündeme getirdiğini söyledi. ABD'nin NATO'ya yönelik yeni yaklaşımının Avrupa ülkelerini savunma kapasitelerini güçlendirmeye sevk ettiğini belirtti. Türkiye'nin NATO ittifakının iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladığını, ancak üye ülkelerin farklı savunma paradigmalarının ittifak içinde fikir ayrılıklarına yol açtığını kaydetti. NATO'nun dayanıklılık, caydırıcılık ve kriz yönetimini merkeze alan bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Duran, Türkiye'nin NATO'ya ciddi katkılar yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu, aynı şekilde NATO'nun da Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları için önemli bir ittifak olduğunu belirtti. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve 360 derece güvenlik perspektifiyle modern tehditleri yönetme konusunda örnek teşkil edebileceğini söyledi. Türkiye'nin son 20 yılda bölgesel ve küresel alanda belirleyici bir güç haline geldiğini, barış ve istikrarı esas alan dış politikasıyla güvenli bir liman olma vasfını sürdürdüğünü vurguladı.

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin yapıcı rol üstlendiğini, tahıl koridoru anlaşmasıyla dünyayı gıda krizinden kurtardığını ifade etti. Karabağ krizinin çözümünde de Türkiye'nin kilit rol oynadığını belirtti. Suriye'deki iç savaşın sonuçlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin belirleyici olduğunu, Afrika Boynuzu'ndaki anlaşmazlığın çözüm adresinin Ankara olduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki ateşkese de Türkiye'nin katkıda bulunduğunu, krizin savaşa evrilmemesi için diplomasiyi devreye soktuğunu kaydetti.

Duran, NATO Zirvesi'nin bu yıl Ankara'da gerçekleşecek olmasının anlamlı olduğunu, liderlerin vereceği mesajların NATO'nun geleceği açısından belirleyici olacağını ifade etti. İletişim alanının artık çatışma ve savaşların parçası haline geldiğini, dezenformasyon ve algı yönetimi gibi tehditler karşısında bütüncül bir stratejik iletişim yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini vurguladı. NATO'nun üye ülkelerin stratejik iletişim kapasitelerini artırmayı öncelikleri arasına aldığını, hakikat temelli bir iletişim alanının küresel güvenlik mimarisi için gerekli olduğunu söyledi.