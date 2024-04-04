Çavuşoğlu ve TBMM heyeti, Azerbaycan\'da ziyaretlerde bulundu

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.
Çavuşoğlu ve beraberindekiler, ilk olarak merhum Aliyev'in mezarının yer aldığı Fahri Hıyaban'a ziyarette bulundu.
Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Çavuşoğlu, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da eşlik ettiği Çavuşoğlu, Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı ve anıt defterini imzaladı.
Çavuşoğlu, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye olarak 2. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Ermenistan'la barış sürecinde de Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.
Bölgenin istikrarı için Azerbaycan'la Ermenistan arasında kapsamlı barış anlaşmasının imzalanması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, bunu her fırsatta Ermeni yetkililere de söylediklerini kaydetti.
Çavuşoğlu, "Dünyanın enerji krizi yaşadığı bir dönemde ve özellikle ticaret ve nakliyatta önemli bir güzergah olan Orta Koridor bölgesinde yer alan Güney Kafkasya'nın istikrarı Batı'nın da yararına. O nedenle bu bölgede barışı istemeleri gerekiyor ve barış için çalışmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bazı ülkelerin bölgede barış istemediğini dile getiren Çavuşoğlu, "Başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin Ermenistan'ı tersine teşvik ettiğini, yani barış anlaşmasını imzalamaması yönünde telkinlerde bulunduğunu biliyoruz. Bunun yanlış olduğunu Fransızlara da her fırsatta başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve tüm yetkililerimiz muhataplarına, biz de parlamenterlere NATO'da söylüyoruz. Burada Ermenistan'ı başka yollarla desteklemeye çalışanlar şunu hiçbir zaman unutmasın ki Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır." şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Türkiye olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki son görüşmelerden memnun olduklarını belirterek, müzakerelerin ikili düzeyde devam etmesinin daha faydalı olacağını vurguladı.
Bazı ülkelerin Ermenistan'a desteklerine de değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Tabii ki ekonomik destek verebilirler bu bölgeye, projeleri destekleyebilirler ama özellikle silah ve diğer alanlarda verdikleri desteklerin Ermenistan'a da kendilerine de bölgeye de bir faydası olmaz. Bunu daha önce denediler, faydası olmadığını gördüler. Bundan sonra bu tür olumsuz adımlar yerine barışı desteklemeleri herkesin yararına, özellikle de Ermenistan'ın yararınadır."
Çavuşoğlu, Türkiye olarak özellikle de Ermenistan'a faydası olacak Zengezur Koridoru'nu desteklediklerini ve bu projenin hayata geçmesini istediklerini sözlerine ekledi.
Temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la bir araya gelecek Çavuşoğlu, Milli Meclis NATO PA ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) heyetleriyle toplantı yapacak.
Çavuşoğlu'na, Azerbaycan temaslarında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eşlik ediyor.
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