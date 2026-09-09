NATO, Türkiye'nin insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı - Son Dakika
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NATO, Türkiye'nin insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı

NATO, Türkiye\'nin insansız muharip hava aracı ANKA III\'ü tanıttı
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NATO'nun üç operasyonel düzeyli Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı. NATO, ANKA III'ü "yeni nesil gizli İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)" olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - NATO'nun üç operasyonel düzeyli Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı. NATO, ANKA III'ü "yeni nesil gizli İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)" olarak nitelendirdi.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uygulamada NATO 3.0: Türkiye'nin ANKA III'ü. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil gizli İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın yeni kabiliyetlerle öne çıktığı ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Müttefik ülkelerin savunma sanayisi üretiminin genişletildiğine dikkat çekilen paylaşımda, "İşte NATO 3.0 budur. Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına geliyor. NATO teslim eder" ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, radarda düşük görünürlük özelliklerine sahip insansız muharip hava aracı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, TUSAŞ, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Türkiye'nin insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı - Son Dakika

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