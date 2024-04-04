NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna'ya Destek İçin Bir Araya Geldi

NATO- Ukrayna Konseyi, Brüksel'deki NATO karargahında dışişleri bakanları seviyesinde bir araya geldi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelen NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılışını yaptı.
Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız savaşı üçüncü yılına girdi. Ukrayna özgürlüğü için savaşmaya devam ederken, müttefikler de Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürüyor. Savaş alanındaki durum zor. Bu, desteğimizi azaltmak için değil, artırmak için bir neden." diye konuştu.
Bakanların toplantıda NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin nasıl güçlendirilebileceği de dahil olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını ele alacaklarını bildiren Stoltenberg, müttefiklerin temmuzda Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'ne hazırlanırken, diğer yandan da Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yolunu sağlamlaştırmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Stoltenberg, "Bu Ukrayna için olduğu kadar bizim güvenliğimiz için de önemlidir." dedi.
NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı basına kapalı devam etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.
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