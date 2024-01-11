 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmaya devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmaya devam edecek

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayarak, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi. NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın son günlerdeki hava saldırılarının ardından büyükelçiler düzeyinde toplandı. Müttefikler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını ve Rusya'nın Kuzey Kore ve İran'dan aldığı füzeleri kullanmasını şiddetle kınadı. NATO aracılığıyla yaklaşık 1000 adet Patriot hava savunma sistemi satın alınacağı belirtildi ve bazı müttefik ülkelerin Ukrayna'ya milyarlarca avroluk ilave hibe sağlayacağı açıklandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı yıpratma çabalarının başarılı olamayacağını ifade etti.

NATO, Ukrayna\'nın hava savunma kapasitesini artırmaya devam edecek
11.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 12:17
Abone Ol

NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin artırılmasına devam edileceğini bildirerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerdeki hava saldırılarının ardından büyükelçiler düzeyinde toplandı.

Müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı ve Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı balistik füzeler ile İran'dan aldığı insansız hava araçları (İHA) kullanmasını "şiddetle" kınadığı aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme sözü verildi.

Açıklamada, bu doğrultuda müttefiklerin, NATO aracılığıyla yaklaşık 1000 adet "Patriot" hava savunma sistemi satın alacağı belirtilerek, Almanya'nın yakın zamanda Ukrayna'ya "Patriot" ve "Skynex" hava savunma sistemleri ile "Iris-T" füzesi teslim ettiği hatırlatıldı.

İngiltere'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma füzesi göndereceği anımsatılan açıklamada, toplantıda bazı müttefik ülkelerin Ukrayna'ya 2024 yılı için milyarlarca avroluk ilave hibenin ana hatlarını çizdiği aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, iki yıldır Ukrayna'yı toplu saldırılarla yıpratmaya çalışıyor ancak başarılı olamayacak. Rusya'nın zulüm kampanyası sadece Ukrayna'nın kararlılığını güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kuzey Kore, Ukrayna, Rusya, İran, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmaya devam edecek - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırmaya devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement