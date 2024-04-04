NATO, Ukrayna'ya Destek Verme Aciliyeti Arz Ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'da devam eden savaşın bir tarafı olmadığı ve olmayacağını, müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırmalarının aciliyet arz ettiğini söyledi.
Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarının sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
75'inci yılını kutlayan NATO'nun "tarihteki en güçlü ve başarılı ittifak olduğunu" belirten Stoltenberg, iki gün süren toplantılarda Ukrayna'ya desteği daha kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmenin yollarını ele aldıklarını aktardı.
Bu doğrultuda çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği mesajını veren Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artırması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Genel Sekreter, Ukrayna'ya "geçici, gönüllü ve kısa vadeli yardımlar yerine uzun vadeli, üzerinde anlaşılmış ve öngörülebilir taahhütlerin daha önemli olduğunu" dile getirdi.
"NATO, Ukrayna'daki savaşın bir tarafı değildir ve olmayacaktır." sözünü yineleyen Stoltenberg, yaptıkları şeyin Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca "kendini savunma hakkını" kullanan Ukrayna'ya destek vermek olduğunu belirtti.
Acil destek çağrısı
Ukrayna'da savaş alanındaki durumun oldukça zor olduğuna değinen Stoltenberg, "Durum ciddi ve işte tam da bu nedenle Ukrayna için daha fazla destek seferber edilmesi konusunda aciliyet söz konusu." dedi.
Stoltenberg, Ukrayna'nın daha fazla toprak kazanabilmesinin yolunun NATO müttefiklerinin desteğini artırmasından geçtiğini ifade ederek, bu gerçekleşmediği takdirde Rusya'nın daha fazla toprak ele geçireceğini, bu durumun NATO'yu daha tehlikeli bir konuma düşürme riski taşıdığını dile getirdi.
Ukrayna'da kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolunun Ukrayna ordusunu güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Stoltenberg, "Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş alanında kazanamayacaklarına ikna etmenin tek yolu budur." diye konuştu.
Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'yı yenebileceğine yönelik inancını paylaşarak, "Çoğu uzman Rusya'nın haftalar içinde Ukrayna'nın, günler içinde de Kiev'in kontrolünü ele geçireceğine inanıyordu ama bu gerçekleşmedi. Ukraynalılar, Rusya'nın savaşın başında işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini kurtardı." ifadesini kullandı.
"Güvenliğimiz bölgesel değil küreseldir"
İran ve Kuzey Kore'nin Rusya'ya mühimmat, füze ve insansız hava aracı, Rusya'nın ise bunun karşılığında bu ülkelere nükleer programları için teknoloji sağladığını belirten Stoltenberg, "Dolayısıyla Avrupa'da ayrı ve Asya'da ayrı bir güvenliğe sahip olduğumuz fikri işe yaramıyor. Güvenliğimiz bölgesel değil küreseldir." dedi.
"Bugün Ukrayna'da olan yarın Güney Çin Denizi'nde de olabilir." şeklinde konuşan Stoltenberg, bu nedenle Asya-Pasifik bölgesiyle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Stoltenberg, NATO'yu küresel bir ittifak haline getirme niyetinde olmadıklarını ifade ederek, "NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ittifakı olarak kalacaktır. Ancak güvenliğimiz Asya Pasifik bölgesindeki güvenlikle bağlantılıdır." değerlendirmesini yaptı.
Gürcistan'a uyarı
Gürcistan hükümetinin, geçen yıl başkent Tiflis'te gösterilere neden olan ve "yabancı ajan yasa tasarısı" olarak da nitelendirilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden parlamentoya sunma kararına yönelik soruyu yanıtlayan Stoltenberg, tasarının yeniden gündeme getirilme çabalarına karşı çıktığını aktardı.
Stoltenberg, tasarının Gürcistan'daki demokratik kurumların güçlendirilmesine yönelik çabalarla çelişeceği uyarısında bulunarak, "Gürcistan NATO'ya yaklaşmak ve Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak için reformlar üzerinde çalışmalıdır." ifadesini kullandı.
Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) yakınlaşmak için demokratik kurumları güçlendirmeye yönelik reformlar yapmasının önemine değinen Stoltenberg, "Yabancı ajan fikrini getiren herhangi bir yasa, korkarım ki hem uluslararası alanda hem de Gürcistan'da faaliyet gösteren pek çok medya kuruluşunu etkileyecek ve Gürcistan'ı güçlü bir şekilde demokratik bir toplum haline getirme fikrini baltalayacaktır." dedi.
Son Dakika › Güncel › NATO, Ukrayna'ya Destek Verme Aciliyeti Arz Ediyor - Son Dakika
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