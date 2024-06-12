NATO, Ukrayna'ya yardım ve eğitim koordinasyonunda öncü rol üstlenmeyi planlıyor - Son Dakika
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NATO, Ukrayna'ya yardım ve eğitim koordinasyonunda öncü rol üstlenmeyi planlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savunma bakanlarının Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonunda öncü rol üstlenmesini sağlayacak bir planı onaylamasını beklediğini söyledi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya destek için planladığı yeni yapıyla ilgili olarak, NATO müttefiklerinin ortak çabası olacağını ve NATO komuta yapısının kullanılacağını belirtti. Ayrıca, NATO zirvesinde müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik askeri desteği ve gelecekteki üyeliği konusunda anlaşmalarını beklediğini ifade etti.

12.06.2024 20:39
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın bir araya gelecek savunma bakanlarının, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonunda öncü rol üstlenmesinin yolunu açacak bir planı onaylamasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yarın ilk gün oturumları başlayacak iki günlük Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının ikinci gününde bakanların, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitimi konusunda anlaşmaya varmalarını umduğunu dile getiren Stoltenberg, "Bakanların, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik edecek bir planı onaylamasını bekliyorum. Bu, uzun vadeli mali taahhüdün yanı sıra Washington zirvesinde Ukrayna'ya yönelik paketimizin önemli bir unsurudur." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'yı desteklemek için planlanan yeni yapıyla ilgili bir soru üzerine, NATO'nun ve bazı gönüllü müttefiklerinin daha önce verdiği destekten farklı bir şeyin planlandığını söyledi.

"Ancak elbette fark şu ki, bu NATO müttefiklerinin ortak çabası olacak ve biz de bunu organize etmek ve kolaylaştırmak için NATO komuta yapısını, NATO komuta finansmanını kullanacağız." diyen Stoltenberg, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, daha fazla öngörülebilirliğe, daha fazla sorumluluğa sahip olmamız ve aynı zamanda adil yük paylaşımına sahip olmamız da o kadar önemli." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, "Bugün söyleyebileceğim şey, artık NATO'da çok geniş bir anlaşmaya vardığımız. Macaristan'ın ifade ettiği kaygıları gidermenin ve NATO'nun (Ukrayna'ya) güvenlik desteği ve eğitim koordinasyonunda öncü rol üstlenmesinin bir yolunu bulduk. Ayrıca umarım (Washington'da 9-11 Temmuz'da yapılacak) zirveden önce mali taahhütte de anlaşmaya varılır." diye konuştu.

Bu tür uzun vadeli ve kurumsal bir desteğin daha güvenilir olacağını belirten Stoltenberg, bir diğer amacın da savaşın sone ermesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, "Yani ne kadar uzun süre taahhütte bulunmaya hazır olursak bu savaş o kadar çabuk sona erebilir." ifadesini kullandı.

Washington zirvesinden beklentileri

Stoltenbeg, bu yılki NATO zirvesinde müttefiklerin, söz konusu kapsamlı Ukrayna paketi üzerinde anlaşmalarını beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitime yönelik askeri desteğin sağlanmasında ve koordine edilmesinde öncü bir rol üstleneceğine ilişkin bir anlaşmadır. Bu, hem Ukrayna'nın kendisini savunmak için acil ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak hem de NATO'nun gelecekteki gücün inşasına yardım etmek, tam birlikte çalışabilirliği sağlamak için hem de dolayısıyla Ukrayna'nın tam NATO üyeliğine doğru ilerlemesine yardımcı olmak için de önemlidir."

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya uzun vadeli mali taahhüt ve bu ülkenin NATO'ya gelecekteki üyeliği konusunda net bir söylem konusunda anlaşmasını beklediğini vurgulayarak, "Daha sonra elbette, müttefiklerin daha fazla askeri teçhizat, hava savunma, topçu mermileri ve Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu füzeler konusunda önemli duyurular yapmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Ukrayna'ya yardım ve eğitim koordinasyonunda öncü rol üstlenmeyi planlıyor - Son Dakika

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