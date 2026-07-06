NATO Zirvesi İçin Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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NATO Zirvesi İçin Güvenlik Denetimleri

NATO Zirvesi İçin Güvenlik Denetimleri
06.07.2026 12:04
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Ankara'da yarın başlayacak NATO Zirvesi için güvenlik tedbirleri ve denetimler sürüyor.

ANKARA'da yarın başlayacak 36'ncı NATO Zirvesi için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Başkentte NATO Zirvesi öncesi kapsamlı güvenlik tedbirleri hayata geçirildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında denetim ve uygulamalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Havacılık, Turizm birimlerince şehrin pek çok noktasında koordineli denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı'nda oluşturulan yol kontrol noktasında araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı. Uygulama noktasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücülerin ve yolcuların kimlik ve belgeleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı. Denetimlerin, NATO Zirvesi süresince aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

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