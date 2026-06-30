Bekin: NATO Zirvesi İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek - Son Dakika
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Bekin: NATO Zirvesi İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek

30.06.2026 16:28
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Türkiye’den çok İsrail’in çıkarları için 'İbrahim Anlaşmaları' kapsamında yeni gelişmelere yönelik adımlar atılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Türkiye'den çok İsrail'in çıkarları için 'İbrahim Anlaşmaları' kapsamında yeni gelişmelere yönelik adımlar atılmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Kanada'ya yönelik yaklaşımı ile Grönland konusundaki tutumuna değinen Bekin, bu durumun "Monroe Doktrini"ni uygulama konusundaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti.

Özellikle İran müdahalesi sonrasında ABD ile AB üyesi ülkeler arasında kırılgan politikalar sonucu ortaya çıkan sorunların hangi yöne evrileceğinin büyük ölçüde Ankara'daki NATO zirvesinde belirginlik kazanmasının beklendiğini kaydeden Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki yakınlaşmanın, dış politikada yaşanan paradigma değişikliğiyle farklı bir düzlemde seyredilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da yaşanan son olumsuz gelişmelerin Türkiye'ye yönelik İsrail kaynaklı tehdit algılarının iyice artmasına neden olduğunu savunan Bekin, "Türkiye-ABD ilişkileri, 'stratejik ortaklık' ve daha sonra Obama başkanlığı döneminde ortaya çıkan 'Model Ortaklık' formüllerine rağmen Türkiye'ye karşı yürütülmekte olan izolasyonist politikaların İsrail güvenliği başta olmak üzere farklı amaçlara matuf olduğu su götürmez bir gerçektir" değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ HÜKÜMETİ İSRAİL İÇİN VETO HAKKINI KULLANMADI"

Türkiye aleyhindeki olumsuz gelişmelere rağmen AK Parti hükümetinin İsrail'e yönelik geçmişteki kararlarını eleştiren Bekin, OECD Konseyi'nin İsrail'in teşkilata katılımı için 2010'da yaptığı ve 31 üye ülkenin tamamının onayını gerektiren çağrının hükümet tarafından veto edilmediğini ve böylece İsrail'in OECD üyesi olmasına engel olunmadığını hatırlattı.

Hükümetin ayrıca İsrail'in NATO tatbikatlarına katılması konusundaki vetosunu da kaldırdığını belirten Bekin, "Daha da önemlisi NATO'ya bağlı olarak 1994'te kurulan 'Akdeniz Diyalog Forumu'nun aktif üyesi olan İsrail'in, NATO'nun Brüksel'deki karargahında temsil edilebilmesi için VETO hakkını uygulamayan AK Parti hükümetinin bu yaklaşımı karşısında o dönem de Siyonist İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun AK Parti iktidarının veto hakkını kullanmamasını, 'İsrail'in güvenliği için çok önemli adım' olarak nitelendirdiğini de göz ardı etmememiz gerekmektedir" dedi.

Bekin, Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında İsrail'e yönelik tehdit unsuru oluşturabilecek bölge ülkelerinin zayıflatılması ve bu ülkelerde güçsüz yönetimlerin oluşturulması sürecinin yaşandığını ifade ederek, "ABD güdümündeki NATO'nun İsrail'in güvenlik mimarisinde başat olacağı gerçeğinden hareketle, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye'den çok İsrail'in çıkarlarına yönelik 'İbrahim Anlaşmaları' kapsamında yeni gelişmelere yönelik adımlar atabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etmek isteriz" diye konuştu.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bekin: NATO Zirvesi İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek - Son Dakika

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