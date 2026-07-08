NATO Zirvesi'nde Güvenlik Vurgusu

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Ankara Zirvesi'nin küresel güvenlik açısından kritik bir dönemde toplandığını belirterek, müttefiklerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Portekiz Başbakanı Luís Montenegro ise NATO'nun 5'inci Maddesi'ne bağlılığın zirvede yeniden teyit edileceğini vurgulayarak, ittifak içinde tüm üye ülkelerin toprak bütünlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 2'nci günnüde oturum öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunarak, "Bu zirvenin NATO açısından son derece önemli bir zirve olacağına inanıyorum" dedi. Starmer, "NATO Zirvesi'nin küresel güvenlik açısından kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini" belirterek, "NATO'nun birlik mesajı vermesi kritik önem taşıyor" dedi.

Starmer, Ukrayna'da süren savaş ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin uluslararası güvenlik ortamını daha da hassas hale getirdiğini söyledi.

Zirve gündeminde müttefiklerin uzlaşması gereken çok sayıda başlık bulunduğunu ifade eden Starmer, liderlerin güvenlik tehditlerine karşı ortak bir yaklaşım ortaya koymasının önem taşıdığını belirtti. Starmer, "Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü ortaya koymamız büyük önem taşıyor. Bu sabah burada düzenlenen zirvede de tam olarak bunu yapacağız" diye konuştu.

MONTENEGRO: "5'İNCİ MADDE'YE BAĞLILIK İLE BU MADDENİN KORUNMASI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLECEKTİR"

Montenegro da gazetecilerin "ABD'ye, bugün hala ne ölçüde güvenilebilir" sorusuna "NATO'nun birliği, ittifakın dayanışmasının ve ortak güvenlik ile savunma politikasının temel unsuru olan 5'inci Madde'ye bağlılık ile bu maddenin korunması ve geçerliliği bir kez daha teyit edilecektir. İkinci olarak, bu zirve NATO içerisindeki Avrupa ayağının güçlendirilmesi ve Avrupa ülkelerinin savunma yatırımlarına ilişkin taahhütlerinin sürdürülmesi açısından da önem taşımaktadır. Bu kapsamda Portekiz de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir" dedi.

"NATO İÇERİSİNDE ÇIKARLARIMIZIN KORUNMASINI BEKLİYORUZ"

Montenegro, şöyle devam etti:

"2025 yılını, savunma harcamalarımızı GSYH'nin yüzde 2'sinin üzerine çıkarma hedefini yerine getirerek tamamlıyoruz. Bu başarı, bir önceki zirvede üstlendiğimiz taahhüt doğrultusunda gösterdiğimiz ilave çaba sayesinde mümkün olmuştur. Böylece ilk kez 2014'ten bu yana belirlenen hedefe uygun bir ilerleme sürecine girmiş bulunuyoruz."

Bu da, NATO bünyesindeki görevlerimiz ve bugün Romanya, Slovakya ve Litvanya'da yürüttüğümüz operasyonlara katkımızın yanı sıra, Portekiz'in ittifak içindeki sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiğini göstermektedir. Doğal olarak biz de NATO içerisinde çıkarlarımızın korunmasını bekliyoruz. Özellikle deniz güvenliği, son dönemde hem kendi topraklarımızın hem stratejik çıkarlarımızın hem de tüm NATO İttifakı'nın güvenliği açısından yoğun şekilde yatırım yaptığımız öncelikli alanlardan biridir.

"ATLANTİK İTTİFAKI'NIN MERKEZİ ROLÜ VE DENİZ GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİDİR"

Atlantik İttifakı'nın merkezi rolü ve deniz güvenliği bizim için önceliklidir. Bu zirvede de aynı politikanın öncelikli gündem maddelerinden biri olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Son olarak, bu zirve Ukrayna'ya verilen desteği de yeniden teyit etmektedir. Böylece Ukrayna'ya yönelik askeri, siyasi ve ekonomik desteğin sahada somut şekilde sürdürülmesi yönündeki irademizi de ortaya koymuş oluyoruz.

Bizim açımızdan durum son derece açıktır. NATO üyeleri olarak, ittifaka üye tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü dış tehditlere ve üçüncü ülkelere karşı koruma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Eğer dış tehditlere karşı bunu savunuyorsak, aynı ilkenin ittifakın kendi içinde de geçerli olması gerekir. Bu nedenle, yapılan açıklamalar veya bunların dile getirildiği bağlam ne olursa olsun, NATO üyesi hiçbir ülkenin, buna elbette Danimarka da dahil olmak üzere, toprak bütünlüğünün tartışmaya açılacağına inanmıyorum."

"TRUMP'IN NATO'YA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik "kırgınlığının olduğunu" düşünüp düşünmediği sorusuna Montenegro, "Hayır, öyle düşünmüyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan edindiğim izlenime göre, böyle bir değerlendirme yapmak için herhangi bir neden görmüyorum. Kopenhag ile dayanışma içindeyiz ve NATO üyesi tüm ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ilkesini destekliyoruz. Tekrar ediyorum; dış tehditlere karşı bu ilkeyi savunuyorsak, öncelikle ittifakın kendi içinde de aynı ilkeyi korumamız gerekir. Durum bundan ibarettir."