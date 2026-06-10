NATO Zirvesi Öncesi Birlik Mesajı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini belirterek, zirveden güçlü birlik ve dayanışma mesajları çıkmasının beklendiğini söyledi.

Fuat Oktay, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen "Türkiye - Baltık Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 4. Toplantısı" sonrasında yaptığı açıklamada, Dışişleri Komisyonu olarak iki gündür Estonya'da yoğun temaslarda bulunduklarını anlattı.

Oktay, Türkiye ile Estonya arasında üst düzey ilişkilerin son derece olumlu seyrettiğini dile getirerek, "Üst düzey boyutuna baktığımızda aslında son derece pozitif ilişkilere sahibiz ve herhangi bir sorun olmayan iki ülkeden bahsediyoruz. Hem hükümetler nezdinde, devletler nezdinde ama aynı zamanda da parlamentolar nezdinde de çok sıkı işbirlikleri var." dedi.

Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya geldiklerini ve yaklaşan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) kapsamında Estonya Parlamento Başkanı Lauri Hussar ile de görüştüklerini aktaran Oktay, hem NATO gündemini hem de kendisinin Türkiye ziyaretine ilişkin konuları değerlendirme fırsatı bulduklarının altını çizdi.

"Çözümün savaş olmadığını, olmaması gerektiğini, olmayacağını ifade ediyoruz"

Oktay, Tallin'de temaslarını sürdürdükleri sırada Nordik ülkeleri ile Baltık ülkelerini bir araya getiren NB8 formatı kapsamında da çeşitli toplantıların gerçekleştirildiğini, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Estonya'da bulunduğunu ve bunun görüşmelerine ayrı bir momentum kattığını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle başta Estonya, Letonya ve Litvanya olmak üzere bölge ülkelerinde ciddi endişeler bulunduğuna dikkati çeken Oktay, "Durum ne kadar ciddi olursa olsun sakin kalınması gerektiğini ve sakin ortamda da çözümün sadece savaş olmadığını, olmaması gerektiğini, olmayacağını her boyutta ifade ediyoruz. Bunu Rusya'ya da ifade ediyoruz, Ukrayna'ya da ifade ediyoruz. Dolayısıyla tüm Batılı müttefiklerimize de ifade ediyoruz. Burada da benzer şeyleri ifade ettik aslında." diye konuştu.

Oktay, NATO çerçevesinde var olan işbirliğinin Avrupa Birliği (AB) boyutunda da desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, "Bir tarafta güvenlik boyutunda birlikte hareket edelim diyorsunuz ama AB'nin güvenlikle ilgili çalışmalarına geldiğinde -yani Avrupa'nın kendi savunma sanayisini veya savunma bütçesini ve hazırlıklarını oluşturduğu aşamada SAFE programını kastediyorum- 'Türkiye, siz biraz dışarıda kalın' demek bu uygun bir yaklaşım değil. Bunu burada anlatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'nin kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini belirten Oktay, zirveden güçlü birlik ve dayanışma mesajları çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Oktay, Türkiye ile Estonya arasındaki ekonomik ilişkilerin de geliştiğini aktararak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 600 milyon doların üzerine çıktığını kaydetti.

Savunma sanayisinde işbirliğinin her geçen gün arttığına işaret eden Oktay, geçen yıl Türk şirketleri Otokar ve Nurol'dan kara araçları alındığını hatırlattı. Oktay, şöyle devam etti:

"Şimdi yine ona ilaveten yeni 300 milyon dolarlık bir anlaşma var. Yani öncekiler Otokar'dan ve Nurol'dan, şimdi de ARCA'dan bir yatırım söz konusu. Dolayısıyla onunla alakalı, bir an önce onun hayata geçirilmesi boyutunda da bazı girişimlerimiz oldu."

Oktay, dörtlü toplantılar kapsamında Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Baltık ülkelerindeki hazırlıklar konusunda Estonya Dış İstihbarat Servisi'nden brifing aldıklarını, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını anlattı.

Estonya'nın siber güvenlik alanındaki çalışmalarını yürüten kuruluşlardan da bilgi aldıklarını, dijitalleşme konusunda Estonya'nın yoğun çalışmalar yürüttüğünü aktaran Oktay, "Bizde de aynı şekilde zaten Dijital Türkiye boyutunda çok yoğun çalışmalarımız var. Bizde de siber güvenlik şu anda en üst, birincil konumda ve bununla ilgili de zaten bir üst kurul, izleme ve takip, onun da ötesinde stratejik bir üst kurum oluşturulmuş durumda. Burada neleri yapabiliriz ona baktık." şeklinde konuştu.

"Etrafında devam eden uluslararası boyuttaki bu kargaşaya, kaos ortamına hazırlıklı bir Türkiye var"

Birlik ve dayanışmanın önemine de değinen Oktay, "En kötü barış, en iyi savaştan daha iyidir. Dolayısıyla bir taraftan hazırlık önemli, her türlü risklere karşı hazırlıklı olmalıyız ama diğer taraftan da savaştan ziyade barışa yönelik çalışmalar nasıl olabilmeli, yeni iletişim kanalları nasıl açılabilmeli. Bunun üzerine yoğun görüşmelerimiz oldu." dedi.

Oktay, Avrupa'da yalnızca Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle değil, transatlantik ilişkilerde yaşanan gelişmeler nedeniyle de yeni bir dönemin şekillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün Avrupa'da olan panik havası Transatlantik'te yaşanan sorunlarla alakalı. Yani sadece Rusya-Ukrayna boyutunda değil. Düne kadar 'NATO var, ABD var bizi koruyacak' diyen bir Avrupa'dan bugün, 'Ben kendi işimi kendim yapmalıyım, nasıl yapabilirim?' diyen bir Avrupa ve Baltık ülkeleri var. Diğer tarafta da kendi sorumluluğunu almış ve bu anlamda kendisini geliştirmiş, savunma sanayini inşa etmiş ve özellikle etrafında devam eden uluslararası boyuttaki bu kargaşaya, karmaşaya, kaos ortamına hazırlıklı girmiş bir Türkiye var."

Oktay, Baltık ülkeleriyle yürütülen bu formatta işbirliğinin devam edeceğini ve bir sonraki toplantının gelecek yıl Ankara'da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.