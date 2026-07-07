NATO Zirvesi Protestolarına Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi Protestolarına Destek Açıklaması

07.07.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gözaltına alınan protestoculara destek veren 6 milletvekili, Ankara Emniyeti önünde açıklama yaptı.

(ANKARA) - NATO Zirvesi'ni protesto ederken gözaltına alınan NATO'ya Hayır Koordinasyonu üyelerine destek veren altı milletvekili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, 73 kişinin gözaltında olduğu belirtilerek, "Yoldaşlarımızı burada bırakmayacağız" denildi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek isteyen NATO'ya Hayır Koordinasyonu üyelerinin basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ve DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Milletvekiller adına açıklamayı yapan Kadıgil, şunları söyledi:

"Arkamızda bulunan kampüste 73 yurttaşımız hukuka aykırı bir biçimde esir tutuluyor. Bunlara artık gözaltı işlemi diyemiyoruz. 18'i Türkiye İşçi Partisi üyesi olmak üzere toplam 73 gözaltı var. Yanımda EMEP'ten Sevda Karaca, DEM Parti'den Burcu Gül Çubuk, DEM Parti'den Sayın Perihan Koca, Sayın Kezban Konukçu ve Sayın İskender Bayhan bulunuyor. Öğrendiğimiz kadarıyla içeride 6 otobüs var. 6 otobüsteki insanların, arkadaşlarımızın moralleri gayet yüksek, sağlık durumları da iyi. Ancak içeride öyle bir keşmekeş var ki dün de gözaltına alınan TKP'li devrimciler nedeniyle henüz ifadeler bile başlayamamış durumda. Bu gece de başlamayacağını öngörüyoruz."

"BU ÜLKEDE AMERİKAN EMPERYALİZMİNE KARŞI DURAN MİLYONLARCA İNSAN YAŞIYOR"

Buradan Ankara Emniyeti önünden, şu anda konuşma fırsatı verilmeyen, en temel yurttaşlık haklarından alıkonulan arkadaşlarımız adına şunu söylüyoruz: Bu ülkede Amerikan emperyalizmine karşı duran, bu ülkenin tam bağımsızlığını savunan, bu ülkede, bu patronların postalları altında bu toprakları çiğneyemezsiniz diyen milyonlarca insan yaşıyor. ve siz, her ne kadar onların ayaklarına kırmızı halılar serseniz de, her ne kadar bu emperyalistlere şirin görünmek için sokaklardaki atların yelelerine bile fön çekecek kadar, bizim köprülerimizi Amerikan bayrağına boyayacak kadar gözünüzü karartmış olsanız da bu memleketin devrimcileri size teslim olmayacak. İçeride Halk Evleri'nden Yönetim Kurulu üyeleri var. İçeride Emekçi Hareket Partisi'nin üyeleri var. İçeride Devrim Partisi'nden yoldaşlarımız var. Emeğin Kurtuluşu'ndan yoldaşlarımız var. Kamuoyunu da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yoldaşlarımızı burada bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Gözaltı, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Protestolarına Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:34:14. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi Protestolarına Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.