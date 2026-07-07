NATO Zirvesi Protestosu: Polis Müdahalesi

(ANKARA) - NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek için Kurtuluş Parkı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile EMEP ve DEM Parti milletvekilleri gözaltılara tepki göstererek, NATO'dan çıkılması ve gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Kurtuluş Parkı'nda yapmak istediği basın açıklamasına polis tarafından izin verilmedi.

Koordinasyon içerisinde yer alan yurttaşlar ile Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu'nun Kurtuluş Parkı'na yürüyüşü, İncesu Caddesi'nde polis tarafından durduruldu.

Milletvekilleri polis ablukasına alınırken, aralarında TİP üyelerinin de bulunduğu başka bir grubun caddenin karşı tarafında gerçekleştirmek istediği yürüyüşe de polis müdahale etti. Gruptakiler gözaltına alındı. Grubun gözaltına alınma anlarını görüntüleyen basın mensupları da bir süreliğine polis kalkanları arasında ablukada tutuldu. Caddenin karşısındaki grubun gözaltına alınmasının ardından polis, milletvekillerinin bulunduğu ablukadaki yurttaşları da gözaltına aldı. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Halkevleri MYK üyesi Nebiye Merttürk de yer aldı. Merttürk, polis aracına bindirilirken, kadın polisler tarafından ağzı kapatıldı.

Gözaltıların ardından yaşananlara tepki gösteren milletvekilleri basın açıklaması yaptı.

"SESİMİZİN ENGELLENEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİK"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, iktidarın günlerdir Ankara'yı abluka altında tuttuğunu savundu. Baş, "Arkadaşlarımızı gözaltına alıyor, tutukluyor ama bu ülkede emperyalizme, NATO'ya ve onun yerli iş birlikçilerine karşı sesleri engelleyemiyorlar. Bugün bu seslerin engellenemeyeceğini bir kez daha gösterdik" dedi.

Polisin yalnızca göstericilere değil, protestoları takip eden basın mensuplarına da müdahale ettiğini belirten Baş, "Burada toplanan yurttaşların etrafını ablukayla çevirmek, insanları coplamak, insanları dövmek yetmiyormuş gibi basın emekçilerine dönük de utanmazca müdahalede bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ KOLLARI BÜKÜLEREK, AĞIZLARI KAPATILARAK GÖZALTINA ALINDI"

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerde de bulunan Baş, "Bu pedofili, çocuk katili Trump evinize gelse misafir eder misiniz? Burada bizi çeviren bütün polis memurlarına, amirlerine, bakanlara, Cumhurbaşkanı'na, hepsine soruyorum. İnanıyorum ki ülkemizdeki 86 milyon içinde bu katili evinde misafir etmek isteyecek bir kişi çıkmayacaktır. ve bunu bildikleri için bu hakaretleri yapıyorlar. Bunu bildikleri için bu baskıyı uyguluyorlar. Gözaltılarımız var. Çok sayıda arkadaşımız kolları bükülerek, ağızları kapatılarak gözaltına alındı. Biz onların sesini her durumda Türkiye kamuoyuyla paylaşmak için burada bekledik" diye konuştu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, NATO'nun "dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü" olduğunu savunarak, Türkiye'nin NATO'dan derhal ayrılması gerektiğini söyledi. Silahlanmaya ayrılan bütçelerin eğitim, sağlık, barınma ve sosyal haklar için kullanılmasını isteyen Karaca, NATO ve emperyalizme karşı çıkmanın suç olmadığını belirtti. İstanbul, Ankara ve ülkenin farklı kentlerinde gözaltına alınan ve tutuklanan sosyalist, devrimci ve demokratların serbest bırakılmasını isteyen Karaca, yurttaşlara NATO Zirvesi'ne karşı mücadele çağrısı yaptı.

"NATO, DÜNYA'NIN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Perihan Koca ise tüm engelleme ve yasaklamalara rağmen NATO'yu protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi. NATO'yu "dünyanın en büyük suç, katliam ve terör örgütü" olarak nitelendiren Koca, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük ve demokratik bir cumhuriyet talebiyle mücadele ettiklerini dile getirdi. İktidarı NATO ve ABD ile ilişkileri üzerinden eleştiren Koca, Türkiye'nin NATO'nun politikalarına teslim edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ankara'daki güvenlik önlemlerini ve gözaltıları da eleştiren Koca, sosyalistlerin ve muhalif kesimlerin ülke genelinde mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

"200'DEN FAZLA DEVRİMCİYİ TUTUKLAYARAK SESİ KIRAMAZSINIZ"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu da NATO'ya Hayır Koordinasyonu'nun çağrısıyla bir araya gelmek isteyen yurttaşların gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Güvenlik önlemlerinin NATO üyesi ülkelerin liderlerini rahatsız etmemek amacıyla alındığını öne süren Konukçu, NATO'nun savaşlardan ve Filistin'de yaşanan ölümlerden sorumlu olduğunu savundu. Türkiye'deki NATO üslerinin kapatılması ve NATO'nun dağıtılması çağrısında bulunan Konukçu, "200'den fazla devrimciyi, sosyalisti tutuklayarak bu sesi kıramazsınız" diyerek protestoların süreceğini söyledi.

"NATO'DAN DERHAL ÇIKILMALI"

Koordinasyon adına yapılan ortak açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Tüm NATO üsleri kapatılmalıdır. NATO'dan derhal çıkılmalıdır. Dünyanın en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır. Dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır. Eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi halkların en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. İstanbul'da ve Ankara'da tutuklanan ve yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat mücadele arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu talepler doğrultusunda 7-8 Temmuz tarihlerinde toplanacak NATO Zirvesine karşı tüm emekçileri mücadeleye çağırıyoruz."