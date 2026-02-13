Nazilli'de Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
Nazilli'de Heyelan: Yol Kapandı

Nazilli\'de Heyelan: Yol Kapandı
13.02.2026 17:29
Heyelan nedeniyle Aydın'ın Çatak Mahallesi yolu ulaşıma kapandı, ekipler müdahale ediyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nin yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kırsal Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mahalle yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yola düşen taş ve kaya parçaları kaldırılıp, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA

