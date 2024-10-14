Aydın'ın Nazilli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
G.K'nin (62) kullandığı 09 R 0756 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi 2 Sokak'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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