Nazilli'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Nazilli'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Nazilli\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

14.10.2024 16:48
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

G.K'nin (62) kullandığı 09 R 0756 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi 2 Sokak'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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