Nazım Hikmet, 123. doğum gününde Bursa'da şiir dinletisiyle anıldı - Son Dakika
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Nazım Hikmet, 123. doğum gününde Bursa'da şiir dinletisiyle anıldı

Nazım Hikmet, 123. doğum gününde Bursa\'da şiir dinletisiyle anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünya edebiyatının önemli isimlerinden Nazım Hikmet'i doğum gününde düzenlediği şiir dinletisiyle anarak, Bursalı sanatseverleri bir araya getirdi. Etkinlikte Hikmet'in eserleri, ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi.

17.01.2025 14:23  Güncelleme: 14:26
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(BURSA) - Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, 123'üncü doğum gününde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şiir dinletisiyle anıldı.

Bursa'da 2025'i "Nazım Hikmet Yılı" ilan eden Büyükşehir Belediyesi, büyük ustayı doğumunun 123'üncü yıl dönümünde "Tepeden tırnağa insan: Nazım Hikmet" adlı şiir dinletisiyle andı. Tayyare Kültür Merkezi'ndeki dinletiye, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Dinletide büyük şairin şiirleri, şair ve müzik yazarı Deniz Durukan, şair, yazar, yönetmen ve oyuncu Turgay Kantürk, şair, yazar, araştırmacı ve doktor Altay Öktem ve şair Gonca Özmen tarafından seslendirildi.

Şairin evrensel sesinin ve devrimci ruhunun aktarıldığı geceye, Baba Zula'nın kurucularından Murat Ertel ve Esma Ertel'in müzik performansı da zenginlik kattı. "Güneşi içenlerin türküsü", "Benerci kendini niçin öldürdü", "Salkımsöğüt" ve birçok sevilen şiirin seslendirildiği programda, sanatseverler hep birlikte Nazım Hikmet'in doğum gününü kutladı.

Etkinlik sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından sanatçılara hediye takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet, 123. doğum gününde Bursa'da şiir dinletisiyle anıldı - Son Dakika

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