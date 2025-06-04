Nazım Hikmet, İzmirliler Tarafından Anıldı - Son Dakika
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Nazım Hikmet, İzmirliler Tarafından Anıldı

04.06.2025 10:42
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kültürpark'ta düzenlenen Nazım Hikmet anmasında umut, adalet ve özgürlük mesajları verdi. Etkinlikte Nazım Hikmet'in şiirleriyle anıldı ve onun anısı önünde duygu dolu konuşmalar yapıldı.

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kültürpark'taki Nazım Hikmet anmasında umut, adalet ve özgürlük vurgusu yaptı. Başkan Mutlu, "Nazım'ın mirasından aldığımız ilhamla, bu topraklara, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü, adaleti ne pahasına olursa olsun mutlaka getireceğiz. Onun anısı önünde bir kez daha söz veriyoruz. Elbet bitecek güneşe hasret… Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" dedi.

Nazım Hikmet Ran, hayattan ayrılışının 62'nci yılında, Kültürpark'ta bulunan heykeli önünde anıldı. Konak Belediyesi ve 68'liler Platformu'nun düzenlediği etkinliğe, Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, İzmir 68'liler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Nail Dağdelen ve platform yöneticileri, Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yürütme Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Eski TÖBDER Başkanı Muammer Toprakçı, İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı Bilgehan Oğuz, Özgür Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Özgür Başkaya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Nazım dostu katıldı.

Nazım'ın şiirleriyle anıldığı etkinlikte heykeline kırmızı karanfiller bırakıldı.

"Güzel günler göreceğiz, güneşli günler"

Sunuculuğunu İzmir 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen'in üstlendiği etkinlikte konuşan Başkan Mutlu, Nazım Hikmet'in geleceğe dair umudu ve haksızlığa direncini miras kabul edip haykırmaya devam edeceklerini söyledi. Adalet ve özgürlük vurgusu yapan Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiirlerinde her zaman geleceğe dair inancını ve umudunu koruyan ozanımız, bize, özgürlük ve adalet için mücadele etmeyi bıraktı. Bizler, onun yarına karşı olan inancını, haksızlığa karşı olan direncini, bugün, bir miras kabul edip yerel yönetimlerden, bulunduğumuz her yerden başlayarak haykırmaya devam ediyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle, irademizi kırmaya yönelik adaletsiz girişimlere karşı her zaman dimdik duracağız. Nazım'ın mirasından aldığımız ilhamla, bu topraklara, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü, adaleti ne pahasına olursa olsun mutlaka getireceğiz. Bu kavga, adalet için, özgürlük için, insanca bir yaşam için sürecek. ve bu kavga, umutla, inançla, dirençle büyüyecek. Onun yolunda, onun düşleriyle, onun cesaretiyle yürümeye devam edeceğiz. Bu yüzden onun anısı önünde bir kez daha söz veriyoruz: Elbet bitecek güneşe hasret… Güzel günler göreceğiz, güneşli günler."

Nazım'ı şiirleriyle anlattılar

Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ'un Nazım Hikmet şiirlerinden oluşan sunumu ve tiyatro sanatçısı Özgür Başkaya'nın teatral performansıyla destek verdiği anmada, usta şairi anlatan konuşmalar duygulandırdı. Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, Nazım'la beraber haziran ayında hayata veda eden yazın ustalarını ve Gezi sürecinde yitirilen canları da anarak, "Haziran umuttur, direniştir; haziranda ölmek zor. Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Ahmed Arif… Halkına gönül vermiş üç devrimci… Ölüm yıl dönümlerinde saygıyla anıyorum. Bu arada 2013 Gezi sürecinde yitirdiğimiz canlarımızdan Berkin Elvan ve diğer yoldaşlarımıza da saygıyla anıyorum" dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Nazım için "Tahir Zühre kadar mütevazı, Kuvayi Milliye destanı kadar vatanperver, Memleketimden insan manzaraları kadarda yurtseverdi" ifadelerini kullandı.

İGC Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz de "Nazım Hikmet dostları olarak her yıl burada toplanıyoruz. Ne mutlu ona her yıl bizi burada toplayabiliyor. Demek ki hala aramızda. Düşünceleriyle, varlığıyla. Onun gösterdiği yolda savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı Bilgehan Oğuz ise Nazım'ın enternasyonalist kişiliğine vurgu yaparak, "Sol dünya görüşünü benimseyenler adına her zaman için enternasyonalist, bir dünya şairi olarak anılmaktadır" dedi.

Eski TÖBDER Başkanı Muammer Toprakçı, "Her biriniz düşündüğünüzde diyeceksiniz ki Nazım, benim kişiliğimin oluşmasında bir köşe taşı koydu" diyerek, Nazım'ın varlığının memleket için önemine dikkat çekti.

İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise "Bir kişi ilke sahibiyse ve eğilip bükülmüyorsa, mutlaka tarihteki onurlu yerini alır. Nazım Hikmet de tarihteki onurlu yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet, İzmirliler Tarafından Anıldı - Son Dakika

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