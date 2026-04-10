Nazlı Uyar'dan Ankara Keçisi Başarısı

ANKARA'da, 2 çocuk annesi Nazlı Uyar (45), tekstil ve ev dekorasyonu sektöründeki işini bırakarak devlet desteği ile başladığı Ankara keçisi yetiştiriciliğinde 6 yılda 300 hayvandan 1300 başa ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tiftiği tekstil sanayisinde yüksek kaliteli giysi, battaniye ve peruk yapımında kullanılan Ankara keçisinin sayısını artırabilmek için destek projeleri geliştiriyor. 2025 yılında 122 bin 104 keçiden elde edilen 128 bin 834 kilogram tiftik için 55 milyon 592 bin 676 lira destek sağlandı. Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi kapsamında ise 48 bin 693 baş hayvan için 35 milyon 144 bin lira ödeme yapıldı. Tekstil ve ev dekorasyonu sektöründeki işini bırakan Nazlı Uyar, 2020 yılında ıslah projesine başvurdu. Nazlı Uyar, Çubuk ilçesinde kurduğu çiftliğinde 6 yılda 300 hayvan ile başladığı işte 1300 Ankara keçisine ulaştı. İşletmesini geliştiren Uyar, bu süreçte 3 kişiye de istihdam sağladı.

'BUGÜN GELDİĞİM NOKTADAN ÇOK MUTLUYUM'

Uyar, projeye eşinin teşviki ile başladığını söyleyerek zamanla keçilerle arasında güçlü bir bağ oluştuğunu söyledi. Uyar, "Eşim Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi'nin sorumlusu. Bu projeye başladığında ben de zaman zaman işletmelere giderken yanında yardıma gidiyordum. Sonra bu işi yapabileceğimi fark ettim. Hatta 'ben bu iş için yaratılmışım' dedim. Bu iş için çok hevesle başladım. Çevremde 'yapamazsın, ahıra giremezsin' diyenler oldu; ama ben dinlemedim. Severek başladım ve bugün geldiğim noktada çok mutluyum" dedi.

'DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYORUM'

Günlük hayatının büyük bölümünü keçilerle geçirdiğini anlatan Uyar, üretimin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi. Özellikle doğum dönemlerinin en yoğun süreç olduğunu belirten Uyar, "Sabah çok erken saatlerde kalkıyorum. Emzirme saatleri, aşıları, bakımlarıyla tek tek ilgileniyorum. Doğum zamanlarında neredeyse tamamen burada yaşıyorum. Gece çiftlikte kaldığım günler oluyor. Doğum yapamayan keçilere yardım ediyorum, sütü olmayanların yavrularını besliyorum. Çoğu zaman onların annesi gibi oluyorum. Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Bu işi herkes yapabilir. Kadınlar 'erkek işi' deyip geri durmasın. Gerçekten çok keyifli bir iş. Sevdikten sonra her şey çok güzel oluyor. Şu ana kadar 3 çobanımıza istihdam sağladık. 6 yılda 1300 hayvan sayısına ulaştık. Daha da büyümek istiyorum. Bu iş geliştikçe daha fazla insanın geçim kaynağı olabilir" diye konuştu.

'AMACIMIZ ATA MİRASINI YAŞATMAK'

Ankara Keçisi Halk Elinde Islah Projesi sorumlusu Ziraat Mühendisi Bülent Uyar (47) ise Ankara keçisinin tarihsel önemine dikkat çekti. Keçinin Selçuklular döneminde Anadolu'ya geldiğini belirten Uyar, geçmişte tiftik üretiminin ekonomide önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Uyar, "1970'li yıllarda Ankara ve çevresinde yaklaşık 6 milyon Ankara keçisi vardı. Bugün bu sayı 120-130 bin civarına düştü. Bizim bu işe başlama amacımız sadece kazanç değil, bu ata mirasını yaşatmaktı. Sahada edindiğim bilgileri çiftliğimizde realiteye dönüştürüyoruz. Bu yüzden aile işletmesi olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET DESTEKLERİ MOTİVASYON SAĞLIYOR'

Islah çalışmalarına da değinen Uyar, üretimde kaliteyi artırmaya yönelik sistemli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Uyar, "Oğlaklar doğar doğmaz tartılıyor, küpeleniyor. Tiftikleri ölçülüyor, numuneler alınıyor. Ana-baba kayıtlarına göre damızlık seçimleri yapıyoruz. Yaklaşık üçte birini oğlakların damızlık olarak ayırıp kalanını satışa sunuyoruz. Bu şekilde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Devlet destekleri sektörde önemli bir motivasyon sağlıyor. İnşallah emek bizden destek devletimizden olmak üzere bu hayvanı ilelebet daim kılacağız. Keçilerimizin tüylerinden soft kumaş elde ediyoruz. Osmanlı zamanında saray kültüründe çok kullanılan bir şeydi zaten sof kumaş. Sağ olsun Sayın Emin Erdoğan'la birkaç kere defilelerinde de soft kumaş kullandık. Bunların tanıtım reklamını yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim dediğim gibi ata mirası. Mükemmel bir ürüne sahibiz. Tekstil sektöründe gerçekten kıymetli bir ham madde. Tabii bunu çoğaltmamız lazım, rekoltemizi de artırmamız lazım. Bakanlığımız Ankara keçisi için pozitif bir ayrımcılık gösteriyor" dedi.