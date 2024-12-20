Nazmi Hamuş'un 13 Yıl Sonra Aile Hasreti - Son Dakika
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Nazmi Hamuş'un 13 Yıl Sonra Aile Hasreti

Hollanda'dan Suriye'ye giden Nazmi Hamuş, 13 yıl sonra ailesini görmeyi hayal ediyor.

20.12.2024 11:49
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Suriye'den 13 yıl önce ayrılan ve bir daha ailesini göremeyen Nazmi Hamuş, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Hollanda'dan Suriye'ye gitmek için yollara düştü.

Halep'ten Hollanda'ya uzanan hayat hikayesini Beyrut'ta AA muhabirine anlatan Hamuş, Suriye'ye Esed'in devrildiğini öğrenir öğrenmez bilet alarak yola çıktığını söyledi.

Hamuş, "Gerçekten bu benim için bir rüya. Galiba annem babam için de öyle olacak çünkü 13 yıl sonra onları görmeye gideceğimi bilmiyorlar." dedi.

Suriye'den çıktığı dönemi hatırlatan Hamuş, "Savaş Halep'e sıçrayınca 2011 gibi Gaziantep'e geçtik, ben tektim. Ailem Afrin'de kaldı. Sonra İstanbul'a geçtik, orada 6 ay çalıştım ve 65 kişi Yunan adalarına gittik botla. Yolculuk kelimelere sığmayacak kadar zordu. Botun motoru bozuldu, yaklaşık 1,5 saat kaldık ve iletişim kurmayı denedik. Bot durduğu, üzerinde çok yük olduğu için batıyordu. Sonunda çalışan bir telefonla iletişim kurduk." diye konuştu.

İletişime geçtikten sonra Yunan Sahil Güvenlik mensuplarının geldiğini aktaran Hamuş, bekledikleri sırada bottaki hamile bir kadının doğum yaptığını paylaştı.

"Günde bir bisküvi ve su ile 2 gün sokakta kaldık"

Hamuş, "Yunan askerleri bizi gemiye alır almaz bize vurmaya ve küfür etmeye başladılar. Ne söylediklerini de anlamıyorduk. Sonra bizi Sisam Adası'na götürdüler. Orada 2 gün sokaklarda kaldık, günde sadece bir bisküvi yedik biraz su içebildik." şeklinde konuştu.

Sonrasında kaçarcasına Atina'ya gittiğini hatırlatan Hammuş, "20-23 gün yollarda geçti. Sonra bizi bir kiliseye götürdüler, kıyafet ve yemek verdiler. Orada iki gün kaldıktan sonra bize tren bileti aldılar ve ben de Hollanda'ya gittim." dedi.

Hammuş, Hollanda'ya sığınmacı olarak gittiğini, Flemenkçe öğrendiğini, oturum izninden sonra vatandaşlık aldığını ve Hollandalı biriyle evlendiğini söyledi.

Suriyeli genç, "Sanki kalbimde hiçbir his yokmuş gibiydi. Çalışıyordum aklım benimleydi ama kalbim ve ruhum benimle değildi. Sürekli Halep'teki ailemi düşünüyordum." diye konuştu.

Ailesine 13 yıl sonra gelen sürpriz

"Bir gece uyuduk, bir uyandık ki rejim düşmüş. Ben de aileme bir sürpriz yapmak istedim." diyen Hamuş, eşinin Suriye'ye gitmekten korktuğunu aktararak, "Adam kaçırma, hapsetme gibi şeyleri, Sednaya'yı gördükten sonra eşim korktu." ifadesini kullandı.

Hamuş, nasıl ulaşacağını bilmemesine rağmen Suriye'ye gidişi için, "Ben her zaman bunun hayaliyle yaşıyordum. Ailemi görüp sonra da rahatça normal bir şekilde hayatımı yaşamak istiyorum. O yüzden biletimi aldım ve geldim." dedi.

Lübnan'dan Suriye'ye nasıl gideceğini uçakta bir Türk'ten öğrendiğini söyleyen Hamuş, "Suriye'ye nasıl gideceğimi bilmiyordum ki Ömer ile karşılaştım uçakta. Bana ne yapmak istediğimi sordu Şam'a gitmek istiyorum ama nasıl bilmiyorum dedim. Bana kimseyi tanımıyor musun dedi, kimseyi tanımıyorum tevekkül edip geldim dedim." şeklinde konuştu.

"Bu gelişimde ya ölürüm ya da ailemi görüp rahatlarım"

Hamuş, nasıl gideceğini dahi bilmeden yola çıkması hakkında, "Bu gelişimde ya ölürüm ya da ailemi görüp rahatlarım ve geri dönerim. Şimdi de ailemi görmeye gidiyorum. Sanki rüyadayım. Gerçekten onları mı görmeye gidiyorum, 3-5 saat sonra onları mı göreceğim?" diye sordu.

Yakınlarından Esed rejiminin hapishanelerinde kalanların olduğunu aktaran Hammuş, "Kuzenim Fevzi Hamza 2012'de alıkonuldu. Beyrut'a geliyordu, kayboldu bir daha görmedik onu. Kimisi onun için öldü diyor, kimi tanımıyoruz diyor. Zorla kaybedildi, hakkında bir şey öğrenemedik ama yine de bekliyoruz." diye konuştu.

"Kapıyı açıp anneme babama sarılmak istiyorum"

Hamuş, eve dönmesiyle ilgili hislerine ilişkin, "Yani şu an 30 yaşındayım ve 17 yaşıma dönmek istiyorum. Yani iyi kötü birçok anıyı yaşamak istiyorum. Onları asla unutamam, 13 yıl oldu gideli, 13 yıl oldu ailemi göremeyeli." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Hamuş, sözlerine, "Kapıyı açıp annemi babamı görüp onlara sarılmak istiyorum. Onlara kalbimle, ruhumla, gözümle, aklımla sarılmak istiyorum." dedi.

-? ?Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazmi Hamuş'un 13 Yıl Sonra Aile Hasreti - Son Dakika

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