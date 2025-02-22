Necla Teyze'nin Ölümü Üzerine Hayvan Hakları Savunucularından Tepki - Son Dakika
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Necla Teyze'nin Ölümü Üzerine Hayvan Hakları Savunucularından Tepki

Ankara'da hayvansever olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün yangında hayatını kaybetmesi sonrası yapılan basın açıklamasında, hayvan karşıtı söylemlerin artmasından dolayı yasal işlem talep edildi. Hayvan hakları savunucuları, sosyal medyada hedef gösterildiklerini belirtti.

22.02.2025 17:19  Güncelleme: 23:03
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(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde üç köpeğiyle birlikte yanarak hayatını kaybetmesinin ardından "Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi" adına yapılan basın açıklamasında, "Anaakım medya ve sosyal medyada bilinçli şekilde körüklenen hayvan karşıtı söylemler hayvan hakkı savunucularının hedef gösterilmesine yol açmaktadır" denildi. Açıklamada, şiddet ve nefret söylemi yayanlar hakkında yasal işlem başlatılması talep edildi.

Mahalleli tarafından hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ülker Güleryüz Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan ikamet ettiği gecekonduda çıkan yangında 81 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen Güleryüz'ün evine yangının yaşandığı gecekonduya Altındağ Belediyesi ekipleri gelerek Güleryüz'ün beslediği köpekleri alıkoymuş, Güleryüz'ün belediye ekiplerine karşı geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Güleryüz'ün sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde üç köpeğiyle birlikte yanarak hayatın kaybetmesinin ardından Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi Sakarya Caddesi'nde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yurttaşlar alanda, "Medya etik ol, tetikçi olma", "Nefrete inat, yaşasın hayat", "Yaşam düşmanı GÜSODER kapatılsın", "Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek", "Necla Teyze isyanımızdır" sloganları attı.

Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi adına açıklamayı Mualla Tekin Işık okudu. Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddet, istismar ve nefret söylemlerinin gün geçtikçe arttığına değinilen açıklamada, bu durumun yalnızca hayvanları değil, toplumsal barışı da tehdit eden büyük bir soruna dönüştüğü ifade edildi.

"Anaakım medya ve sosyal medyadaki hayvan karşıtı söylemler hak savunucularının hedef gösterilmesine yol açmaktadır"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anaakım medya ve sosyal medyada bilinçli şekilde körüklenen hayvan karşıtı söylemler, toplu hayvan katliamlarının önünü açarken, hayvan hakkı savunucularının linç edilmesine ve hedef gösterilmesine yol açmaktadır. Son dönemde hayvan haklarını savunan bireyler ve kurumlar sistematik olarak hedef gösterilmekte, nefret söylemine maruz bırakılmakta ve hukuksuz saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Sokaklarda, sosyal medyada ve hatta resmi kurumlar eliyle yaratılan bu düşmanlık kampanyası, yalnızca hayvan hakları savunucularını değil, tüm toplumu tehdit etmektedir.

"Yetkilileri ve tüm toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz"

Güvenli Sokaklar Derneği adı altında faaliyet gösteren bazı oluşumlar, hayvan düşmanlığını körüklemekte ve hayvanseverleri tehdit etmektedir. Hayvan haklarını savunan kişi ve kuruluşları hedef alan bu tür yapılar, toplumda korku ve baskı ortamı yaratmakta, şiddeti teşvik etmektedir. Yetkililer bu tür tehdit oluşturan yapılarla ilgili derhal harekete geçmeli ve gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır.

Hayvan haklarını savunmak suç değildir; aksine en temel ahlaki ve hukuki sorumluluklardan biridir. Sokak hayvanlarını 'tehdit' olarak gösterenler, toplumda korku yaratıp hayvanlara yönelik katliamları meşrulaştırmaya çalışanlar, halkı hayvan hakları savunucularına karşı kışkırtarak suç işlemektedir. Yetkilileri ve tüm toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz. Hayvan düşmanlığını körükleyen, yaşam hakkı savunucularını hedef haline getiren söylemler ve uygulamalar derhal son bulmalı, şiddet ve nefret söylemi yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Necla Teyze'nin Ölümü Üzerine Hayvan Hakları Savunucularından Tepki - Son Dakika

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