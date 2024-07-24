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'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu

MUĞLA - Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü envanterine kaydedilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli orman yangın söndürme helikopteri Nefes T70, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinde konuşlandırılmıştı. T70 yangın söndürme helikopteri Makedonya'da bir aydır devam eden orman yangınlarında 5 gün süre ile görev aldıktan sonra tekrar Muğla'ya döndü.

OGM envanterine giren ilk yerli ve milli helikopter

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen T-70 helikopteri, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliğini taşıyor. T70 helikopteri ile aynı zamanda 11 orman işçisini nakliye yapabiliyor.

"Nefes' ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda 'Nefes' ismini verdiği helikopterin altına takılan Helytak sistemi ile bir seferde 4 bin 500 ton su taşıma kapasitesine sahip. Sistem, su veya söndürme kimyasalının çekildiği özel hortum, pompa sistemi ve 4 bin 500 litre kapasiteli körüklü depodan oluşuyor. Helikoptere sistem 30 dakika içinde takılıp sökülebiliyor. Sistemin en büyük avantajı, sepet göre daha emniyetli olması. Bir yere takılma riski sepete göre daha düşük.

"Bilgi ve tecrübelerimizi de aktardık"

14 Temmuz'da Makedonya'daki orman yangınlarına müdahale için giden T70 helikopteri kaptanı Murat Özçakmak, "Ayın 14'ünde aldığımız talimat ile Makedonya Cumhuriyeti'nin Uluslararası yardım talebi üzerine Pazartesi günü Makedonya'ya 2 uçak ve T70 helikopteri ile birlikte hareket ettik. Öğle saatlerinde vardığımızda aldığımız brifing üzerine ülkede 11 ayrı yerde yangın olduğunu öğrendik. Nerelere müdahale etmemiz gerektiği yönündeki talimatları aldık. Ardından söndürme faaliyetlerimize başladık. Gün içinde uçuşlarımızı akşama kadar devam ettik. Akabinde gördüğümüz kadarı ile ülkede bazı sorunlar vardı. Yani ülkenin yangın ile mücadele konusunda bizim ülkemizdeki kadar olmadığını gördük. İmkanlarının da o kadar olmadığını gördük. Verdiğimiz brifingler ile, ortak çalışmalar ile yangınlara 5 gün boyunca mücadele ettik. Bu mücadeleler sonunda da belli bir başarı sağladığımızı düşünüyoruz. Cuma günü verilen talimat ile ülkemize geri döndük. Şu anda yangınlar ile mücadeleye hazırız. Salı günü itibari ile diğer ülkelerden de yardımlar gelmeye başladı. Onlarla birlikte ortak brifingler, ortak uçuşlar, ortak yönlendirmeler ile bilgi ve tecrübelerimizi kendilerine aktardık. Günde 8 saat uçtuk. Maksimum uçabileceğimiz seviyede uçtuk. Kendilerinin uçmadığı anlarda bile biz uçmaya çalıştık. Helikopterin performansı ile alakalı bu biraz da. En iyisini yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.