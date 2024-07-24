'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu

'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü envanterine kaydedilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli orman yangın söndürme helikopteri Nefes T70, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinde konuşlandırılmıştı.

24.07.2024 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu

MUĞLA - Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü envanterine kaydedilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli orman yangın söndürme helikopteri Nefes T70, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezinde konuşlandırılmıştı. T70 yangın söndürme helikopteri Makedonya'da bir aydır devam eden orman yangınlarında 5 gün süre ile görev aldıktan sonra tekrar Muğla'ya döndü.

OGM envanterine giren ilk yerli ve milli helikopter

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilip, orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen T-70 helikopteri, Orman Genel Müdürlüğünün kendi envanterinde olan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliğini taşıyor. T70 helikopteri ile aynı zamanda 11 orman işçisini nakliye yapabiliyor.

"Nefes' ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında yapılan tanıtımda 'Nefes' ismini verdiği helikopterin altına takılan Helytak sistemi ile bir seferde 4 bin 500 ton su taşıma kapasitesine sahip. Sistem, su veya söndürme kimyasalının çekildiği özel hortum, pompa sistemi ve 4 bin 500 litre kapasiteli körüklü depodan oluşuyor. Helikoptere sistem 30 dakika içinde takılıp sökülebiliyor. Sistemin en büyük avantajı, sepet göre daha emniyetli olması. Bir yere takılma riski sepete göre daha düşük.

"Bilgi ve tecrübelerimizi de aktardık"

14 Temmuz'da Makedonya'daki orman yangınlarına müdahale için giden T70 helikopteri kaptanı Murat Özçakmak, "Ayın 14'ünde aldığımız talimat ile Makedonya Cumhuriyeti'nin Uluslararası yardım talebi üzerine Pazartesi günü Makedonya'ya 2 uçak ve T70 helikopteri ile birlikte hareket ettik. Öğle saatlerinde vardığımızda aldığımız brifing üzerine ülkede 11 ayrı yerde yangın olduğunu öğrendik. Nerelere müdahale etmemiz gerektiği yönündeki talimatları aldık. Ardından söndürme faaliyetlerimize başladık. Gün içinde uçuşlarımızı akşama kadar devam ettik. Akabinde gördüğümüz kadarı ile ülkede bazı sorunlar vardı. Yani ülkenin yangın ile mücadele konusunda bizim ülkemizdeki kadar olmadığını gördük. İmkanlarının da o kadar olmadığını gördük. Verdiğimiz brifingler ile, ortak çalışmalar ile yangınlara 5 gün boyunca mücadele ettik. Bu mücadeleler sonunda da belli bir başarı sağladığımızı düşünüyoruz. Cuma günü verilen talimat ile ülkemize geri döndük. Şu anda yangınlar ile mücadeleye hazırız. Salı günü itibari ile diğer ülkelerden de yardımlar gelmeye başladı. Onlarla birlikte ortak brifingler, ortak uçuşlar, ortak yönlendirmeler ile bilgi ve tecrübelerimizi kendilerine aktardık. Günde 8 saat uçtuk. Maksimum uçabileceğimiz seviyede uçtuk. Kendilerinin uçmadığı anlarda bile biz uçmaya çalıştık. Helikopterin performansı ile alakalı bu biraz da. En iyisini yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Güvercinlik, Helikopter, Makedonya, Gökçeler, Türkiye, Bodrum, Muğla, Uluslararası, Çevre, Havacılık, Orman Yangınları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:06 İlçeyi ayağa kaldıran olay Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı İlçeyi ayağa kaldıran olay! Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı
23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 02:17:51. #1.13#
SON DAKİKA: 'Nefes' Makedonya ormanlarına da nefes oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement