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Nehil Sazlığı'nda Kış Kuşları

Nehil Sazlığı\'nda Kış Kuşları

Hakkari Nehil Sazlığı'nda kışın sıcak havalar nedeniyle 16 kuş türü gözlemleniyor.

28.01.2025 13:24
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugüne kadar 276 kuş türünün gözlenebildiği Nehil Sazlığı, havaların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle kışın da birçok türü ağırlıyor.

Bölgenin önemli sulak alanlarından olan ve 6 yıl önce "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, birçok kuş türüne yuva oluyor.

Göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen sulak alanda son yıllardaki koruma çalışmaları sayesinde kuş popülasyonu arttı.

Bugüne kadar 276 türün tespit edildiği sulak alanda kışın havanın sıcak geçmesi ve suların donmaması nedeniyle birçok kuş türünü görmek mümkün.

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "su kuşu kış sayımları" kapsamında bölgedeki kuşları kayıt altına alıyor.

Karla kaplı alanın farklı noktalarında gözlem yapan ekipler, bu yıl kışın sulak alanı mesken edinen 16 kuş türünü tespit etti.

Alanda çalışan Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu, AA muhabirine, bölgenin Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyledi.

Sazlığın göçmen kuşların da aralarında bulunduğu birçok kuş türüne yaşam alanı sunduğunu belirten Azizoğlu, "Burası, göçmen kuşların uğrak noktalarından biri. Merkez olarak her mevsim bu alanın biyoçeşitliliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü burada önemli canlı türleri barınıyor. Birçok hocamızla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri burada çalışma yapıyor." dedi.

"En son 276 kuş türünü tespit etmiştik"

Alanın özellikle su kuşları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Azizoğlu, "Burada sürekli izleme yapıyoruz. Her kış, 'su kuşu kış sayımları' gibi faaliyetler yapıyoruz. Burası özellikle yaz göçmenleri açısından önemli. Kışın da burayı terk etmeyen türlerimiz var. Şu an 16 su kuşu türü tespit ettik. Bunlardan 2'si yaz göçmeni. Birisi ak leylek, diğeri de kız kuşu. Kuşlar, karla kaplı olmasına rağmen alanı terk etmemişler. Yağış, geçen senelere göre biraz daha düşük. Kuşların kışın burayı tercih etmelerinin nedeni sıcak suların varlığı. Sular donmuyor ve bu türler burada kalıyor. İki yıldır bu iki türü burada gözlemliyoruz. Bu alanda en son 276 kuş türünü tespit etmiştik." diye konuştu.

İlkbahara doğru turnaların, kıyı kuşlarının sazlığa geldiğini aktaran Azizoğlu, birçok kanatlının da sazlığı üreme alanı olarak kullandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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