Nejla Işık, BBC'nin 100 İlham Veren Kadını Arasında - Son Dakika
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Nejla Işık, BBC'nin 100 İlham Veren Kadını Arasında

İkizköy muhtarı Nejla Işık, çevre mücadelesiyle BBC'nin 2024 ilham veren kadınlar listesine girdi.

04.12.2024 16:56
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(ANKARA) – BBC'nin hazırladığı 2024 yılının ilham veren 100 kadın listesinde yer alan çevre aktivisti ve İkizköy muhtarı Nejla Işık, "Benim, bizim ve Türkiye'nin her yerinde olan kadınların adına aldığım bir ödül gibi... Akbelen madenlerle bilinmediğinde esas mücadelemiz sonuç verir. Hep söylüyoruz, Akbelen kaybetmedi. Akbelen'i katlettiler ama hala ismi yaşıyor. Biz bu ismi ve mücadeleyi sonuna kadar yaşatacağız" dedi.

BBC hazırladığı listede 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını açıkladı. Listede Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nadia Murad, tecavüze uğrayan ve bu konuda kamusal alanda mücadele yürüten Gisele Pelicot, iklim aktivisti Adenike Oladosu ve yazar Cristina Rivera Garza gibi isimler bulunuyor. Listeye Türkiye'den giren isim ise Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nı koruma mücadelesiyle tanınan İkizköy Muhtarı ve çevre aktivisti Nejla Işık oldu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Nejla Işık, BBC'nin ilham veren 100 kadın listesinde yer almanın kendisi için ne ifade ettiğine ilişkin soruyu şöyle  yanıtladı:

"Akbelen'i biz daha önce dünyaya duyurmuştuk. Bu listeye girerek bir kez daha tüm dünyaya ulaşmamız bizim için çok değerli ve kıymetli. Burada biz devamlı bir hareket, savunma ve mücadele halinde olduğumuz için bunun önemini henüz yeni yeni idrak edebiliyoruz. Köylü kadınlarımızla birlikte çok mutlu olduk. Burada, ben her ne kadar isim olarak önde olsam da benim arkamda koca bir köy ve özellikle cesur, her zorluğun karşısında dimdik duran ve hiç bir zaman umudunu kaybetmeyen köylü kadınlarımız var. Bu benim, bizim ve Türkiye'nin her yerinde olan kadınların adına aldığım bir ödül gibi."

"Bu, bize dayatılanı 'kabul etmiyoruz' dediğimiz herkese bir örnek oldu"

Tüm zorluklara rağmen Akbelen halkının mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini vurgulayann Işık, şöyle devam etti:

"Bu mücadelenin ne kadar haklı olduğunu biz biliyorduk ama bu, bize dayatılanı kabul etmiyoruz dediğimiz herkese bir örnek oldu. Hiç bir amacı olmayan, küçücük kendi köyünde yaşamaktan ibaret olan ve başka bir yere gitmek istemeyen köylülerin direnişi bu. 5 yıldır inatla elimizden inatla almaya çalıştılar ve geçtiğimiz yıl türlü baskılarla elimizinden aldılar ne yazık ki. Ormanın yarısını patlattılar ancak umdukları kömürü de bulamadılar. Ancak biz düşmemize rağmen kesinlikle hiç yılmadık, yorulduk ama hiç bir zaman umutsuzluğa düşmedik ve mücadelemize sıkı sıkıya sarılarak asıl mücadele şimdi başlıyor dedik. Her zorluk gördüğümüzde, para cezası çekildiğinde, davalar açıldığında, soruşturma başlatıldığında hiç bir şeyden yılmadık. Bugünlere kadar geldik, bundan sonra da aynı düşünce ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Başarılı olmak isteyen tüm kadınlara, "azmetmek, umut etmek, kendine ve gücüne inanmak, çalışmak ve çabalamak" tavsiyesinde bulunan Nejla Işık, "Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Pratik zekalıdır, şefkatlive merhametlidir, tüm olumsuzluklara rağmen her kötülükte bir iyilik çıkarmayı başarır. Kadın anaçtır, topraktır, doğadır, ormandır, yaşamdır, her şeydir. Hep dediğimiz gibi kadınlar dünyayı güzelleştirecek ve kurtaracaktır" dedi.

"Akbelen madenlerle bilinmediğinde esas mücadelemiz sonuç verir"

Akbelen mücadelesini sonuna kadar yaşatacakların ifade eden Nejla Işık, "Akbelen madenlerle bilinmediğinde esas mücadelemiz sonuç verir. Hep söylüyoruz, Akbelen kaybetmedi. Akbelen'i katlettiler ama hala ismi yaşıyor. Biz bu ismi ve mücadeleyi sonuna kadar yaşatacağız. Umarım köylerimizi bundan sonra hiç bir şeyine dokunulmadan, güzellikleriyle, ormanıyla, tarımıyla, zeytiniyle, Milas'ımızı ve Muğla'mızı madenlerle değil de turizimiyle duyurmaya devam ederiz" diye sözlerini tamamladı.

BBC, Nejla Işık'ın ormanları koruma mücadelesini şu ifadelerle özetledi:

"2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık, 5 yıldır ormanların talan edilmesine karşı mücadele veriyor. İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı, bir maden projesi nedeniyle tehlikeye girince Işık ve mahallenin kadınları davalar ve protestolarla ağaç kesimine karşı harekete geçti. Yürüttükleri çevre kampanyası sırasında polis ile ormanlık alanı savunmak için nöbet tutan protestocular arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak Işık ve diğer köylüler, karşılaştıkları zorluklara ve tehditlere karşı kararlı şekilde mücadele ettiler. Ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle para cezasına da çarptırıldılar. (Bu ceza daha sonra iptal edildi)"

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Türkiye, Güncel, Çevre, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nejla Işık, BBC'nin 100 İlham Veren Kadını Arasında - Son Dakika

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