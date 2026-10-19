Nelson Mandela Maratonu\'nun ilki Cape Town\'da yoğun ilgiyle düzenlendi

Nelson Mandela Maratonu'nun ilki Cape Town'da yoğun ilgiyle düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nelson Mandela Maratonu'nun ilki, Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlendi. Maratona ilgi yoğun oldu. Etkinlik, Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da ilgiyle karşılandı.
CAPE TOWN, 19 Ekim (Xinhua) -- Nelson Mandela Maratonu'nun ilki, Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da düzenlendi. Maratona ilgi yoğun oldu.
Kaynak: Xinhua
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