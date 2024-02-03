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Nemrut Dağı Ören Yeri Kış Mevsiminde de Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Nemrut Dağı Ören Yeri Kış Mevsiminde de Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Nemrut Dağı Ören Yeri Kış Mevsiminde de Ziyaretçilerini Ağırlıyor

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Karla kaplanan dağ, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak biliniyor. Ziyaretçiler, karlı bölgedeki zorlu yolculuğa rağmen 2 bin yıllık dev heykelleri fotoğraflamak için dağa tırmanıyor. Depremden hasar almayan ve turist sayısının arttığı Nemrut Dağı, Adıyaman'ın önemli bir turistik cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.

03.02.2024 12:29
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UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri, seyrine doyulmaz güzelliğiyle kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Araçlarıyla ören yerinin belirli bir noktasına ulaşabilen, geriye kalan yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi ise karla kaplı mesafeyi yürüyerek çıkan ziyaretçiler, 2 bin yıllık Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykelleri fotoğraflıyor.

Havanın sıcak olduğu yaz aylarında bile zorlu dik rampa ve merdivenleri çıkarak ulaşılabilen dev heykellere kavuşmak, yarım metreyi bulan karlı bölgede daha zorlu bir yolculuğu da kaçınılmaz kılıyor. Bu zorlu yolculuk, hızlı hareket edildiğinde bile ortalama bir saati buluyor.

Depremden hasar almadı, turist sayısı da artmaya başladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremden sonra turizm tesislerinde azalma olduğunu söyledi.

Depremden hemen sonra azalan turistik hareketin yeniden artmaya başladığını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli kültürel miraslarımız var. Nemrut Dağı Ören Yeri çok ilgi gören bir alan. Yabancı turistlerin de çok ilgi gösterdiği bir alan. Kentte çok ciddi bir turistik hareketlik yılın ikinci yarısıyla beraber başladı. Fena olmayan bir şekilde de yılı kapattık. Bu yıl çok daha umutlu bakıyoruz. Adıyaman turizm açısından önemli bir şehir Adıyaman. Bu şehrin değerini muhafaza etmek, korumak ve geliştirmek en temel amaçlarımızdan biri."

Vali Varol, "Özellikle turizm anlamında esas aldığımız önemli rakamlardan biri de Nemrut Dağı Ören Yeri ziyaretçi sayısıdır. Depremden önceki yıl 250 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayımız vardı. 2023 yılında ise 150 bin ziyaretçi sayımız var. Bu da bizim için aslında bir toparlanmanın başladığını göstergesi." dedi.

Ziyaretçiler için kışın bir başka güzel

Ziyaretçilerden Hatice Başıbüyük ise eşi ve çocuğuyla Antalya'dan Adıyaman'a geldiğini belirtti.

Kardan dolayı yürüyerek Nemrut Dağı'na çıktığını ifade eden Başıbüyük, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgesi'ni gezerek buraya geldik. Nemrut Dağı'nda manzara çok güzel. Buraya kış mevsiminde gelinmesi gerekiyor. Yazın ve sonbahar mevsiminde de çok güzel. Nemrut Dağı kışın gelinliğini giymiş gibi. Kar olmasına rağmen hava güneşli ve sıcak. Zorlu bir yolculuk yaptık. Buraya gelmek için karların üzerinden yürüdük. Buraya güneşli havalarda çıkılması gerekiyor. Fotoğraf çektik. Nemrut Dağı'nda güzel fotoğraflar çektik. Yürümemiz yorgunluğumuza değdi."

Alper Başıbüyük ise "Buraya güzel havaya denk geldiğimiz için çıkabildik. Okulların tatil dönemini fırsat bilip, Karadeniz'den Güneydoğu Bölgesi'ne geldik. Burası görülmesi gereken yerlerden biri, bizde gelmek istedik. Gayet de güzeldi." ifadelerini kullandı.

Mersin'den gelen Mehmet Güler de "Nemrut Dağı'nı gelip görmek istedim. Zorlu bir yolculuk oldu, ama değdi. Burasını tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geliyorum. Manzarası güzel. Burada harika bir ortam var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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