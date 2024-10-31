Nemrut Gölü'nde Ayıları Beslemek Tehlikeli! - Son Dakika
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Nemrut Gölü'nde Ayıları Beslemek Tehlikeli!

Uzmanlar, Nemrut Krater Gölü'nde ayıları beslemenin insan ve doğa çatışmasına yol açtığını belirtiyor.

31.10.2024 22:58
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Uzmanlardan uyarı: Nemrut Krater Gölü'nde ayıları beslemek hayati tehlike oluşturuyor

Prof. Dr. Lokman Aslan: "Yaban hayvanları beslemek insan ve tabiat çatışmasını artırıyor"

"Doğaya çıkarken düdük veya zil bulundurulmalı"

VAN - Nemrut Krater Gölü'nde bozayılarla karşılaşan ziyaretçilerin ayıları beslemeye çalışması büyük bir tehlike oluştururken, uzmanlar bu davranışın tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve dünyanın en büyük ikinci kalderası olan Nemrut Krater Gölü, sonbahar aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geliyor. Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu bu eşsiz doğal güzelliğe gelen ziyaretçiler, yol üzerinde bölgenin yaban hayatıyla da karşılaşıyor. Ancak bazı ziyaretçiler, burada yaşayan bozayılarını elleriyle beslemeye çalışırken büyük bir tehlike altına giriyor. Ayılara yaklaşan ve görüntülerini çekmeye çalışan turistler, zaman zaman ayı saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

"Düdük veya zil götürülmelidir"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, insanların yaban hayvanlarına bilinçsizce yiyecek bırakmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Bozayıların genellikle sinirli hayvanlar olmadığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "İlkbahar ve sonbahar aylarında ayılar birlikte yaşar, diğer durumlarda ayılar yalnız yaşarlar. Ayıların saldırı durumuna geçmesi alanını kurumasındandır. Eğer onunla temas etmeyip yolunuza devam ederseniz, o da yoluna devam eder. Bu durumda doğaya giderken gürültü yapmak gerekiyor. Düdük veya zil bulundurulmalıdır. Doğaya çıkmadan karşılaşacak olumsuzluklara göre tedbirli gidilmesi gerekiyor. Son zamanlarda yaban hayvanlarına besin verilmektedir. Bu durumda hayvan huyunu değiştirmektedir. Değişen iklimler birlikte kış uykusuna yatmamaktadırlar" dedi.

"Besleme konusundaki kararı ise Doğa Kuruma Milli Parklar vermelidir"

Bilinçsizce yaban hayvanlarına yiyecek bırakmanın tehlikeli olduğunu dile getiren Aslan, "Geziye çıkanlar kendi atıklarını doğaya bırakmaktadırlar. Yaban hayvanları bu alışkanlık haline getiriyor. Bu kez de beslemediğinizde çatışma meydana gelmektedir. İnsan ve tabiat çatışması bundan sonra daha çok olacaktır. Çünkü insan daha çok tabiata müdahale gücüne sahiptir. Buradaki en önemli nokta ise yaban hayvanları gereksiz yere beslenmemelidir. Besleme konusundaki kararı ise Doğa Kuruma Milli Parklar vermelidir. Bir yerde de piknik yapıyorsak doğayı kirletecek çöpler bırakmamalıyız. Orada da bir çöp kutusu varsa hayvanların açamayacağı şekilde olmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Gölü'nde Ayıları Beslemek Tehlikeli! - Son Dakika

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