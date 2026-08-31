Nepal\'deki Sel Faciasında 903 Ölü

KATMANDU, 31 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'de meydana gelen yıkıcı sel ve heyelan nedeniyle pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 903'e yükselirken, 4.247 kişiden ise haber alınamıyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, afette toplam 267 kişi yaralanırken, arama, kurtarma ve yardım operasyonları için 20.819 güvenlik personeli seferber edildi.