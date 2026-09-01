Nepal'deki sel felaketinde 43 bin kadın ve kız çocuğu acil insani yardım bekliyor - Son Dakika
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Nepal'deki sel felaketinde 43 bin kadın ve kız çocuğu acil insani yardım bekliyor

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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen ani seller nedeniyle tahminen 43 bin kadın ve kız çocuğunun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Felakette hamile, emziren, engelli ve yardıma muhtaç kadınlar da hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Asya ve Pasifik Bölge Direktörü Christine Arab, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle 43 bin kadın ve kız çocuğunun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Arab, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"26 Ağustos'ta meydana gelen ani sellerin ardından Nepal'de tahminen 43 bin kadın ve kız çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullanan Arab, felaket sırasında hamile ve emziren kadınlar ile engelli ve yardıma ihtiyaç duyan kadınların da hayatını kaybettiğini belirtti.

Sahadaki ortaklarının hayatta kalan kadınların yiyeceklerinin tükendiğini, güvenli suya erişimin giderek zorlaştığını ve koruma risklerinin arttığını vurguladığını aktaran Arab, "En çok etkilenen bölgelerdeki kadınlar, şu anda en acil önceliklerinin yiyecek olduğunu belirtiyorlar." dedi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Doğal Afetler, Ağustos, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'deki sel felaketinde 43 bin kadın ve kız çocuğu acil insani yardım bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'deki sel felaketinde 43 bin kadın ve kız çocuğu acil insani yardım bekliyor - Son Dakika
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