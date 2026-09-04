Nepal\'den kriz yardımları için Çin\'e minnettarlık mesajı

KATMANDU, 4 Eylül (Xinhua) -- Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, kriz anında yaptığı cömert yardımlardan dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Khanal perşembe günü Çin'in Nepal Büyükelçisi Zhang Maoming ile gerçekleştirdiği görüşmede, Himalayalar'ın doğal ekosistemini paylaşan Çin ve Nepal'in iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtti. Khanal, iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu konusunda Çin ile aynı görüşü paylaştıklarını ifade etti.

Çin de dahil olmak üzere hiçbir ülkeden "iklim adaleti tazminatı" talep etme niyetinde olmadıklarını kaydeden Khanal, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması çerçevesinde uluslararası toplumdan tazminat talep edeceklerini belirtti.

Zhang ise heyelan ve sel felaketinden bu yana Nepal'in afet yardım çalışmalarına çeşitli şekillerde destek verdiklerine dikkat çekerek, iki halkın dayanışma ve ortak çabayla zorlukların üstesinden geleceğine inancını dile getirdi.

Zhang, iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu ortak bir sorun olduğunu ve hiçbir ülkenin bundan uzak kalamayacağını ifade etti.

Zhang, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemek ve azaltmak ve etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek üzere Nepal ve uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.