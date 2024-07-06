Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu Vaşağı' Eskişehir'de görüldü - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu Vaşağı' Eskişehir'de görüldü

Eskişehir'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu Vaşağı' adlı vahşi kedi, amatör kamera ile kaydedildi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve birinci dereceden koruma altında bulunan bu nadir tür, Seyitgazi İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde görüldü.

06.07.2024 23:32
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu Vaşağı' Eskişehir'de görüldü

ESKİŞEHİR - Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için birinci dereceden koruma altında olan 'Anadolu Vaşağı', Eskişehir'de görüntülendi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesiyle nesli tükenme tehlikesi altında olarak birinci dereceden koruma altında bulunan ve halk arasında 'Anadolu Vaşağı' olarak bilinen vahşi kedi, Seyitgazi İlçesi Bardakçı Mahallesi'nde görüldü. Mahallenin kırsal bölgesinde görülen vahşi kedi, vatandaşlar tarafından amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu Vaşağı' Eskişehir'de görüldü - Son Dakika

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