Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Semenderler Koruma Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Semenderler Koruma Altında

23.06.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Hani'deki gölette yüzlerce sarı benekli semender görüntülendi, köylüler koruma aldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderlerin yüzlercesi su altında görüntülendi.

Hani ilçesinin Elazığ ve Bingöl sınırı yakınında bulunan kırsal Kaledibi Mahallesi'nin Güzelce mezrasında yörede "Laydazık" adı verilen çayın üzerindeki şelalenin oluşturduğu gölette Anadolu'nun bazı bölgelerinde sulak alanlarda nadir olarak görülen sarı benekli semenderlerin yaşadığı tespit edildi.

Göletin sarı benekli semenderlerin yaşam alanı olduğu, mezrayla sınırı bulunan Elazığ'ın Arıcak ilçesinden dağları, ormanları ve bitki örtüsüyle öne çıkan bölgeye gezinti için giden doğasever Mazlum Bayet tarafından belirlendi.

Su altında görüntülenen semenderlerden erişkin olanlarının siyah ve sarı benekli, yeni gelişmekte olanlarının gri tonlarda ve sarı beneklerinin belirgin olmadığı görülüyor.

"Yüzlerce semender var burada"

Bayet, AA muhabirine, sarı benekli semenderleri ilk olarak mayıs ayının ilk haftasında Güzelce mezrası kırsalındaki dağlık ve ormanlık alanda yer alan şelale ve göleti görmeye gittiğinde fark ettiğini söyledi.

Göletin suyuyla yüzünü yıkamak istediği esnada su altındaki semenderleri gördüğünü ifade eden Bayet, "Buradaki köy halkı bunların sarı benekli semender olduğunu bilmiyordu, ben onlara nesli tehlike altındaki bir tür olduğunu söyleyene kadar. Durumu anlattıktan sonra köy halkı buraya daha da önem verdi, sarı benekli semenderleri koruma altına aldı. Özellikle hayvanlarına su vermeye gelen çobanlara karşı korumayı aldılar." diye konuştu.

Bayet, bölgenin dağları, ormanlık alanları, bitki örtüsü ve ilkbaharda coşkun akan deresi ve şelalesi ile doğa harikası bir yer olduğunu ancak Türkiye'deki doğaseverler tarafından pek bilinmediğini dile getirdi.

Şelale ve göletin yüzlerce sarı benekli semendere ev sahipliği yapmasının bölgeyi daha değerli hale getirdiğini belirten Bayet, şunları kaydetti:

"Yüzlerce semender var burada. Bir önceki gelişimde (mayıs ayı) daha çok büyüklerini görüyordum, tek tük yavrular vardı. Şimdi geldiğimizde (haziran ayı) yavrulamışlar. Üreme döneminde çok sayıda yavru görüyoruz göletin içinde. Burada yüzlerce sarı benekli semenderi bir arada görebiliriz."

Bayet, semenderlere yaşam alanı olan şelale ve göletin koruma altına alınması için köylülerle ilgili kurumlarla iletişime geçeceklerini sözlerine ekledi.

"Buraya zarar gelmemesi için dikkat ediyoruz"

Mezra sakinlerinden Beyset Alveroğlu da şelale ve göletteki semender popülasyonunun son birkaç yılda arttığını, bunların nesli tükenme tehlikesi altındaki nadir hayvanlar olduğunu Bayet'ten öğrendiklerini söyledi.

Buranın önemini anladıktan sonra gölette yaşayan semenderlerin rahatsız edilmemesine gayret gösterdiklerini vurgulayan Alveroğlu, "Buraya zarar gelmemesi için dikkat ediyoruz. Şu an üreme zamanı. Büyükler taşların arasında saklanıyor, yavrular göletin içinde geziyor. Dağlarımızı, şelalelerimizi herkes görsün, köyümüzü tanısınlar, ovalarımızı ve meralarımızı görsünler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadık Alveroğlu ise şelale ve göletin sarı benekli semenderler ile doğa harikası bir yer olduğunu anlattı.

"Nesli tükenmekte olan tür olduğu söylendi bize. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Buraya kim gelirse gelsin nesli tükenmekte olan semenderlerimize zarar vermeyecek şekilde izlemelerini söylüyoruz." diyen Alveroğlu, isteyenlerin Diyarbakır'ın Hani, Elazığ'ın Arıcak ve Bingöl'ün Genç ilçesindeki rotalardan köylerini gelebileceğini, bölgenin doğası ve semenderleriyle gezip görmeye değer bir yer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Hani, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Semenderler Koruma Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:28
İran’ın Katar’da ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
İran'ın Katar'da ABD üssünü vurmasının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.
20:11
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:42:05. #7.13#
SON DAKİKA: Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Semenderler Koruma Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.