Netanyahu Güvenlik Kabinesi ile Toplandı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçen hafta Gazze Şeridi'nde cesetleri bulunan 6 esirin öldürülmesine verilecek tepkiyi görüşmek üzere Güvenlik Kabinesi ile toplantı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, 6 İsrailli esirin öldürülmesine verilecek tepkiyi ele almak üzere Güvenlik Kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda esirlerin öldürülmesine nasıl tepki verileceğine odaklanılırken, silah kaçakçılığının önlenmesi için Gazze- Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nun kontrol altına alınmasının önemi vurgulandı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer dışındaki kabine üyelerinin toplantıya çağrılmaması ise eleştirilere neden oldu.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Hamas, 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.