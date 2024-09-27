Netanyahu\'dan İran\'a Tehdit

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BM Genel Kurulu'nda konuşan Benyamin Netanyahu İran'ı tehdit etti. Netanyahu kürsüye gelmeden çok sayıda delege salondan ayrılarak İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İsrail'in kolu İran'da her yere uzanabilir" diyerek Tahran'ı tehdit etti. Konuşmasında "Tahran'daki tirana bir mesajım var: Bizi vurursanız biz de sizi vururuz. İsrail'in kolu İran'da her yere uzanabilir. Bu tüm Ortadoğu için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Benyamin Netanyahu'nun konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelmesinden önce Genel Kurul'da bulunan çok sayıda ülke temsilcisi salondan çıkarak İsrail Başbakanı'nı dinlemeyi reddetti. Salonu terk edenler arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız öncülüğündeki Türk heyeti de vardı. Bazı delegeler de, salonda kalmalarına rağmen Netanyahu'nun konuşmasını zaman zaman protesto etti.

Ülkesine yönelik eleştiri ve suçlamaların "iftira" olduğunu savunan Netanyahu, başta New York'a gitmeyi planlamadığını "Ancak bu kürsüden seslenen çok sayıda konuşmacı tarafından ülkesi hakkında dile getirilen yalan ve iftiraları duyunca buraya gelmeye ve konuları doğru şekilde anlatmaya karar verdiğini" ifade etti.

" Lübnan'da savaş tüm hedeflerimize ulaşana dek devam edecek"

Lübnan'da Hizbullah'ın İsrail ile savaşmaya karar vermesi üzerine ülkesine savaştan başka çare kalmadığını söyleyen Netanyahu, bu ülkeye yönelik askeri operasyonların, "tüm hedeflere ulaşılana dek devam edeceğini" bildirdi.

"İsrail'in Hizbullah kaynaklı tehditleri sona erdirme ve vatandaşlarının güvenli bir biçimde evlerine dönmelerini sağlama hakkı" olduğunu belirten Başbakan Netanyahu, BM'yi de "maskara" olarak nitelendirerek ağır bir dille eleştirdi.

Netanyahu, İsrail'in diğer devletlerle eşit muamele görmediği ve "Yahudi düşmanı bu bataklık kurutulmadığı sürece" BM'nin dürüst insanlar tarafından "aşağılık bir maskara" olarak görüleceğini öne sürdü.

Hamas'a "silahı bırak savaş bitsin" çağrısı

Konuşmasında Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir yıldır devam eden savaşa da değinen Netanyahu, Hamas'a çağrıda bulunarak "Bu savaş sona erebilir. Hamas'ın tek yapması gereken teslim olmak, silahları terk etmek ve rehineleri serbest bırakmak" dedi. Hamas'ın bunları yapmaması durumunda "Tam bir zafere ulaşana dek savaşacaklarını" vurgulayan Benyamin Netanyahu, bunun başka bir alternatifi olmadığını dile getirdi.

Yüzden fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığı bir haftalık BM 79. Genel Kurulu'nun ana gündem maddesini Ortadoğu'daki çatışmalar oluşturuyor.

AFP,DW/ ET,BK

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