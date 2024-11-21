Netanyahu'dan UCM Kararına Tepki

Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını söyledi.

Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, UCM'nin kararını eleştirdi.

UCM'nin "taraflı" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mahkemenin kendisi ve Gallant'a "hayali suçlar yönelttiğini" iddia etti.

Netanyahu, UCM'nin kararının "antisemitik olduğunu" öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" savundu.

UCM Başsavcısı Kerim Han ve hakimler hakkında iddialarda bulunan Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.