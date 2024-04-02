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Netanyahu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne esneklik gösterdi - Son Dakika
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Netanyahu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne esneklik gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin evlerine dönüşüne ilişkin yeni bir teklifi kabul etme yönünde esneklik gösterdiği iddia edildi. İsrail müzakere heyetinin, Mısır'da bulunan arabuluculara daha esnek bir tutum sergilediği belirtildi. Heyetin, yeni teklifler sunmak üzere Kahire'ye gittiği ifade edildi.

02.04.2024 00:51
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yerlerinden zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne ilişkin esneklik gösterdiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, daha önce reddettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinin sakinlerinin evlerine dönüşüne ilişkin yeni teklifi kabul etme yönünde esneklik gösterdi.

Haberde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi ile ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan İsrail müzakere heyetinin, arabuluculara "Gazzelilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşü konusunda daha esnek bir tutum" sergilediği ifade edildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İsrail İç İstihbarat Servisi Şabak ve İsrail ordusundan yetkililerden oluşan heyetin sadece arabulucuları dinlemek için değil, bilakis yeni teklifler sunmak üzere Kahire'ye gittiğine dikkati çekilen haberde, şunlar kaydedildi:

"İsrail heyeti pazartesi (dün), içeriği detaylı olarak açıklanamayan yeni bir teklifi masaya koydu. Ancak bu teklifin müzakereleri engelleyen temel konu olan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönüşü konusunda esneklik içerdiği söylenebilir."

Mısır'ın Al-Qahera News televizyonunun 30 Mart akşamı adı açıklanmayan üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Mısır ile Katar'ın müzakerelerde ilerleme kaydetmeye yönelik ortak çabalarıyla, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin 31 Mart'ta Kahire'de yeniden başladığı belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne esneklik gösterdi - Son Dakika

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