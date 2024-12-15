Netanyahu, Gazze'deki Esirlerin Dönüşü İçin Çalışmalara Devam Edecek - Son Dakika
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Netanyahu, Gazze'deki Esirlerin Dönüşü İçin Çalışmalara Devam Edecek

Netanyahu, ABD başkanı Trump ile esirler konusunu görüştü ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirdi.

15.12.2024 23:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için çalışmaya devam ettiklerini savunarak, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile dün gece bu konuyu görüştüğünü belirtti.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler, Suriye'deki gelişmeler, İran ve Hizbullah ile çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

" Orta Doğu'nun yüzünü değiştirdiklerini" ifade eden Netanyahu, "Suriye, Lübnan, Gazze ve İran'ın bir yıl öncekiyle aynı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İran ve vekillerinin hala zorluk oluşturduğunu" ve Suriye ile çatışmaya girmek konusunda istekli olmadıklarını iddia ederek, Suriye'ye yönelik politikayı sahadaki gerçeklere göre belirleyeceklerini kaydetti.???????

Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için çalışmaya devam edeceklerini de ileri sürdü.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile dün gece bu konuları görüştüğünü kaydeden Netanyahu, "Çok dostça, sıcak ve önemli bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu, Gazze'deki Esirlerin Dönüşü İçin Çalışmalara Devam Edecek - Son Dakika

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