Netanyahu Gazze'ye Askere Harekat Talimatı Verdi - Son Dakika
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Netanyahu Gazze'ye Askere Harekat Talimatı Verdi

Netanyahu Gazze\'ye Askere Harekat Talimatı Verdi
05.08.2025 10:03
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Netanyahu, Gazze Şeridi'nde askeri operasyonları genişletmek için orduya talimat verecek.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre Netanyahu hükümeti İsrail ordusuna, askeri operasyonları Gazze Şeridi'nin tamamına yayma talimatı vermeye hazırlanıyor.İsrail medyasında çıkan haberlere göre, Başbakan Benyamin Netanyahu Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye hazırlanıyor. Jerusalem Post gazetesi ile Kanal 12 televizyonunun kabine üyelerine dayandırdıkları haberlerinde, Netanyahu hükümetinin Salı günü yapacağı toplantıda İsrail ordusu için "güncellenmiş stratejiyi" karara bağlayacağı öne sürüldü. Söz konusu yeni planın, İsrailli rehinelerin tutulduğunun varsayıldığı bölgelere de askeri operasyonlar yapılmasını öngördüğü bildirildi.

Medyanın kamuoyuna duyurduğu planla ilgili henüz İsrail hükümetinden resmi bir açıklama yapılmadı. Buna rağmen uluslararası topluma çağrıda bulunan Filistin Özerk Yönetimi, ilgili planların hayata geçirilmemesi için Netanyahu hükümetine baskı yapılmasını talep etti.

Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Hamas'a karşı savaşan orduya hafta içinde yeni emirler vereceğini dile getirmişti. "İsrail ordusuna, üç savaş hedefimize ulaşabilmesi için talimat vermek üzere hafta içinde kabineyi toplayacağım" diyen Netanyahu, "Bir olmaya devam etmeli ve şu üç savaş hedefine ulaşmak için düşmana karşı birlikte savaşmaya devam etmeliyiz: Düşmanı yenmek, rehinelerimizi kurtarmak ve Gazze Şeridi'nin bir daha İsrail için bir tehlike olmamasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Trump'a "Netanyahu'yu durdur" baskısı

Aralarında eski gizli servis başkanının da bulunduğu yüzlerce İsrailli emekli güvenlik görevlisi ve uzmanı, Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak, Netanyahu'ya savaşı sona erdirmesi için baskı yapmasını talep etmişti.

Altında 550 kişinin imzası bulunan mektupta, "Hamas'ın artık İsrail için stratejik bir tehlike olmaktan çıktığı bizim profesyonel değerlendirmemizdir" denmiş ve ABD Başkanı'ndan Benyamin Netanyahu'yu ateşkese zorlaması istenmişti.

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail topraklarına düzenlediği ve bin 210 kişiyi öldürüp 251 kişiyi Gazze'ye kaçırdığı saldırı ile başlayan Gazze Savaşı'nda, geride kalan 22 ayda Hamas'ın verilerine göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 61 bin kişi yaşamını yitirdi. Bağımsız kuruluşlardan tarafından tasdiklenemeyen bu sayı Birleşmiş Milletler (BM) örgütünce doğru kabul ediliyor.

Son dönemde İsrail'in uyguladığı abluka sonucu Gazze Şeridi'ne gıda ulaşmaması nedeniyle bölgede büyük bir açlık krizi yaşanıyor. Uluslararası toplum da son haftalarda, gıda yardımlarına izin vermesi ve ateşkes kararı alması için İsrail'e yoğun baskı yapıyor.

AFP/ ET

Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Netanyahu Gazze'ye Askere Harekat Talimatı Verdi - Son Dakika

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