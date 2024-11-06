Netanyahu, Gideon Saar'ı Dışişleri Bakanı Atadı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanlığına eski rakibi, yeni müttefiki olan Ulusal Sağ Partisi lideri Gideon Saar'ı atadı.

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden alan Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı yeni Savunma Bakanı olarak görevlendirdi.

Katz'ın yerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise iki devletli çözümü "saçmalık" olarak niteleyen ve siyasi bir çözümün İsrail'in yok olmasına yol açacağını düşünen Netanyahu'nun eski rakibi, yeni müttefiki Gideon Saar oturdu.

İsrail hükümeti, 29 Ekim'de Saar'ın liderliğindeki "Ulusal Sağ" partisinin koalisyona katılımını ve Saar'ın kabinede yer almasını onayladı.

O dönemde, Netanyahu'nun Saar'ı Savunma Bakanı olarak atayacağına dair iddialar gündemdeydi ancak Netanyahu, Gallant ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından Saar'ı Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Netanyahu'ya 26 Mart'ta kendisini Savaş Kabinesi'ne (daha sonra dağıtıldı) katması için verdiği sürenin dolmasının ardından hükümetten istifa ettiğini açıklayan Saar, daha önce de 7 Ekim 2023'te başlayan savaştan sonra kurulan ulusal birlik hükümetinde görev yapmıştı.

Saar, 12 Mart'ta, dönemin İsrail Savaş Kabinesi Üyesi olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile olan siyasi ortaklığını sonlandırdı.

Gideon Saar, Aralık 2020'de, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden ayrılarak "Yeni Umut" adlı bir parti kurdu; bu parti daha sonra "Ulusal Sağ" adını aldı.

1966 doğumlu bir avukat olan Saar, daha önce İsrail'de Adalet Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı ve Likud Partisi'nden Knesset üyesi olarak görev yaptı.

Yıllar boyunca Filistinlilerle herhangi bir siyasi çözüme karşı sert duruş sergileyen Saar, İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün sürdürdüğü "Dökme Kurşun" adlı saldırıların ardından Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasını eleştirmişti.

Saar, Kahire görüşmelerindeki düzenlemelerin Gazze Şeridi'ni kapatma ve kaçakçılığı durdurma konusunda etkili olup olmayacağının oldukça şüpheli olduğunu savunmuştu.

Gazze'ye 2014 yazında düzenlenen İsrail saldırılarını başarısız olarak niteleyen Saar, bu sürecin yönetim şeklini de eleştirmişti. Yeni Dışişleri Bakanı Saar, Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'ne (INSS) 2015 yılında kıdemli araştırmacı olarak katılarak siyasi analizler yayınlamaya başladı.

İsrail ve Batı için göç sorununu ele aldığı kısa bir makalesini 2016 yılında yayınlayan Saar, burada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler ile İsrail içindeki Araplar arasında aile birleşimini engellemeyi desteklediğini belirtti.

Saar, geçen yıl İsrail'in savaş sonunda ulaşmak istediği hedefleri, "Hamas ve İslami Cihad'ın askeri yeteneklerinin yok edilmesi, Hamas'ın yönetim yeteneklerinin ortadan kaldırılması, tehdidin bertaraf edilmesi, esirlerin iadesi ve Gazze sınırında yeni bir güvenlik düzeni kurulması" şeklinde sıraladı.

Geçici ateşkesin esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olması durumuna dair Saar, şu ifadeleri kullandı:

"Esirleri geri getirmek için hiçbir yöntemi dışlamıyoruz" diyen Saar, "Savaş hedeflerine ulaşmadığımız sürece geçici doğası olan herhangi bir ateşkes yapılmayacaktır."

Hükümetin Filistin politikasını eleştirmişti

Şubat ayında yapılan İsrail kabine toplantısında Filistin devletinin kurulmasına karşı oy kullanan Saar, geçen ay, 7 Ekim olaylarına yönelik sivil soruşturma komitesine verdiği ifadede, "7 Ekim, 30 yıllık yanlış politikanın sonucudur. Lübnan ve Gazze'den tek taraflı çekilmeler, kontrolün kaybedilmesine yol açtı ve terör ordularının kuzey ve güney sınırlarımızı ele geçirmesine izin vererek İsrail devletine sürekli bir tehdit oluşturdu." dedi.

Mayıs ayında hükümetten istifasından iki ay sonra Maariv gazetesine verdiği röportajda ise Saar, "Bu hükümetin herhangi bir şeyde başarılı olduğunu düşünmüyorum, savaşta bile maalesef. Evet, bu hükümet değiştirilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm konusuna dair Saar, "İki devlet saçmalığına küresel destek sağlanmasına kim neden oldu? Biz." ifadelerini kullanarak, İsrail hükümetlerini, Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerini Lübnan'dan getirterek Filistin yönetimini kurdurmakla itham etmişti.