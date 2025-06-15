- Netanyahu: " İran, sivillerin öldürülmesinin bedelini çok ağır ödeyecek"

"Biz şu anda zafere giden yoldayız"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran, kasıtlı olarak gerçekleştirdiği sivillerin, kadınların ve çocukların öldürülmesinin bedelini çok ağır ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onlara ezici bir darbe indireceğiz. Kuvvetimizin gücünü hissedecekler" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bat Yam'daki saldırı bölgesini gezdi. Burada İran füzesinin isabet ettiği binanın enkazındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Netanyahu açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Şu anda burada, Bat Yam'da, İç Cephe Komutanlığı güçleriyle, kurtarma ekipleriyle birlikteyim. Tüm İsrail halkı adına, burada yaşanan can kaybı için üzüntümü ifade ediyorum. Kalbimiz ailelerle birlikte. İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına kulak vermek ve bunlara uymak gerekir ve önemlidir. Çünkü kim bu talimatlara uyduysa, korunaklı alanda kaldıysa, hayatta kaldı. Kim uymadıysa maalesef yaralandı" dedi.

"Bir yok oluş tehdidine karşı kurtuluş savaşına girdik"

Netanyahu, varoluşsal bir savaşın içinde olduklarını belirterek, "Bugün bu, İsrail halkının her bir ferdi için artık net biçimde anlaşılmış durumda. Bir düşünün: Eğer İran'ın, İsrail şehirlerine fırlatabileceği bir nükleer silahı olsaydı, ne olurdu? Bir düşünün: Eğer İran'ın bu şekilde 20 bin füzesi olsaydı, sadece bir tane değil, 20 bin tane. Bu, İsrail için varoluşsal bir tehdit olurdu. İşte bu yüzden, bir yok oluş tehdidine karşı kurtuluş savaşına girdik ve bunu kararlılıkla yapıyoruz. Askerlerimiz, pilotlarımız şu anda İran semalarında" diye konuştu.

"İsrail vatandaşlarından İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymalarını rica ediyorum"

İran'ın bedel ödeyeceğini vurgulayan Netanyahu, "İran, kasıtlı olarak gerçekleştirdiği sivillerin, kadınların ve çocukların öldürülmesinin bedelini çok ağır ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onlara ezici bir darbe indireceğiz. Kuvvetimizin gücünü hissedecekler. O ana kadar, İsrail vatandaşlarından İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymalarını rica ediyorum. Bu, hayatınızı kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Canınızı çok iyi koruyun. Ruhunuzu, bedeninizi, hayatınızı koruyun. Hep birlikte, Allah'ın yardımıyla, zafere ulaşacağız. Biz şu anda zafere giden yoldayız" dedi.

Netanyahu'ya ziyareti sırasında Savunma Bakanı, Enerji Bakanı, Polis Genel Müdürü, İtfaiye ve Kurtarma Komiseri, Bat Yam Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birliği Başkanı eşlik etti.