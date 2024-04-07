Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkes mümkün değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkes mümkün değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi. Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların altı ayı doldurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Netanyahu, esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmaması durumunda savaşa devam edeceklerini belirtti. Netanyahu, uluslararası topluma Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönmeden ateşkesin mümkün olmayacağını ilettiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen grupların arkasında İran'ın olduğunu ifade etti. Başbakan Netanyahu, Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor ve hükümete esirlerin salıverilmesi için çağrıda bulunan bazı esir yakınları fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtmişti.

07.04.2024 17:31  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların altı ayı doldurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Netanyahu, "bütün esirler geri getirilene, Refah dahil tüm Gazze Şeridi'nde Hamas ortadan kaldırılana ve Gazze bir daha İsrail için tehdit oluşturmayana kadar" savaşa devam edecekleri mesajını yineledi.

Esir takasına ilişkin anlaşmayı İsrail'in değil Hamas'ın engellediğini iddia eden Netanyahu, uluslararası topluma Gazze'deki İsrailli esirler geri dönmeden ateşkesin mümkün olmayacağını ilettiğini söyledi.

Netanyahu, ayrıca 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen "Hamas, Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki milisler gibi vekil güçlerin arkasında İran'ın olduğunu" bütün dünyanın gördüğünü ifade etti.

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkes mümkün değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta 32 Spor ve Erzincanspor Berabere Kaldı
    18:36 Isparta 32 Spor ve Erzincanspor Berabere Kaldı

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.

  • Bayburt Özel İdare Spor-Karaköprü Belediyespor Maçı Berabere Bitti
    18:34 Bayburt Özel İdare Spor-Karaköprü Belediyespor Maçı Berabere Bitti

    3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.

  • Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilk nikahını kıydı
    18:33 Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilk nikahını kıydı

    31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı. Hasan Hüseyin-Mesrure Börekçi'nin kızı Sinem Börekçi ile Ömer Faruk-Fadime Paksoy'un oğlu Fevzi Paksoy, Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törenle evlendi. Başkan Yetişkin, bu nikahın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirtti.

  • Gaziantep'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı
    18:32 Gaziantep'te Kaza: 6 Kişi Yaralandı

    Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. isimli 6 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
    18:29 Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
    18:27 Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

    Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.


18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:41 Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Voleybol maçı sonrası baba ve kızına saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 18:39:11. #1.11#
SON DAKİKA: Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkes mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement