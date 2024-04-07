İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi.
Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların altı ayı doldurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakan Netanyahu, "bütün esirler geri getirilene, Refah dahil tüm Gazze Şeridi'nde Hamas ortadan kaldırılana ve Gazze bir daha İsrail için tehdit oluşturmayana kadar" savaşa devam edecekleri mesajını yineledi.
Esir takasına ilişkin anlaşmayı İsrail'in değil Hamas'ın engellediğini iddia eden Netanyahu, uluslararası topluma Gazze'deki İsrailli esirler geri dönmeden ateşkesin mümkün olmayacağını ilettiğini söyledi.
Netanyahu, ayrıca 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen "Hamas, Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki milisler gibi vekil güçlerin arkasında İran'ın olduğunu" bütün dünyanın gördüğünü ifade etti.
Netanyahu üzerinde baskı artıyor
Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.
Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.
İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu
Son Dakika › Güncel › Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkes mümkün değil - Son Dakika
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonra ilk nikahını kıydı. Hasan Hüseyin-Mesrure Börekçi'nin kızı Sinem Börekçi ile Ömer Faruk-Fadime Paksoy'un oğlu Fevzi Paksoy, Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde düzenlenen törenle evlendi. Başkan Yetişkin, bu nikahın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirtti.
Gaziantep-Nizip yolu Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, önündeki aracı solamaya çalışan bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada Muhsin Y., Hasan Hüseyin Y., Rüveyda Y., Habib Y., Samet K. ve Hacer Y. isimli 6 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?