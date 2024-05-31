Netanyahu'nun Batı Sahra haritası tartışma yarattı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Batı Sahra haritası tartışma yarattı

Netanyahu\'nun Batı Sahra haritası tartışma yarattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun televizyon yayınında kullandığı haritanın, Fas'ın egemenliğinde olan Batı Sahra'yı göstermediği iddia edildi. İsrail Başbakanlığı, bu değişikliğin 2023 yılında Fas'ın egemenliğini resmen tanıyan politikalarının bir yansıması olduğunu belirtti. Fas ve Polisario Cephesi arasında devam eden Batı Sahra sorunu, bölgedeki egemenlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.

31.05.2024 12:41
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun televizyon yayınında kullandığı Batı Sahra'yı Fas'ın egemenliğinde göstermeyen haritanın "eski olduğu" iddia edildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini 2023 yılında resmen tanıdığı belirtilerek, bu tanımanın Başbakanlık'ta asılı olan coğrafi haritadaki değişikliğe de yansıtıldığı kaydedildi.

Söz konusu değişikliğin, "röportajın başlamasından önce Netanyahu'ya sunulan eski haritada yapılmadığı" aktarılan açıklamada İsrail'in, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanımasına ilişkin politikasının değişmediği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Arapça Sözcüsü Hassan Kaabia, yaptığı açıklamada, Batı Sahra'nın Fas'ın bir parçası olduğunu ve Netanyahu'nun kullandığı hatalı harita nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e bir açıklama sunduğunu söyleyerek "Bu teknik hatadan dolayı da özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu öne sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Sahra, İsrail, Fas, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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