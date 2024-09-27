Netanyahu'nun BM Konuşmasında Filistin Toprakları İsrail Olarak Gösterildi

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İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda büyük bölümü boşalan salona yaptığı konuşmasında uluslararası hukuka göre Filistin toprağı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" şeklinde gösteren bir harita kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Netanyahu, kürsüye çıkarken protesto için çok sayıda ülkenin temsilcisi Genel Kurul salonunu terk etti, bazı ülkelerin delegasyonlarıysa oturuma hiç katılmadı.

Netanyahu'nun konuşması sırasında gösterdiği haritalardan birinde Filistin toprağı Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin tamamının "İsrail" olarak gösterildiği dikkati çekti.

İsrail ordusunun yaklaşık bir yıl önce AA'ya yaptığı açıklamayla yalanladığı "Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı" yalanını tekrarlayan Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin öldürdüğü kadın, çocuk ve yaşlılara hiç değinmeden Gazze ve Lübnan'da "kendilerini savunduklarını" öne sürdü.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 1 yıla yakın süredir devam eden saldırılarında 16 bin 500'den fazla çocuk 11 binden fazla kadının can vermesine rağmen, "dünyada hiçbir ordunun dikkat etmediği kadar sivil kayıpları önlemek için çabaladıklarını" savundu.

Netanyahu'nun misafir locasına getirdiği kişiler konuşmayı alkışladı

İsrail'in BM Daimi Temsilciliği tarafından davet edilen ve locada bulunan misafirler ise sık sık Netanyahu'yu alkışladı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ailelerinin de yer aldığı locadaki İsrail'in davetlileri Netanyahu'nun konuşmasını alkışlar ve tezahüratlarla ara ara kesti.

Netanyahu, ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması imzalamak istediğini belirterek bunun " Orta Doğu'ya barış getireceğini" savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, burada uluslararası hukuka göre Filistin toprağı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren bir harita gösterdi.

Ayrıca, Suudi Arabistan delegasyonunun Netanyahu'nun konuşması sırasında Genel Kurul salonunda bulunmaması dikkati çekti.

Yaklaşık 34 dakika süren konuşmasında çoğunlukla İran'a yüklenen, Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını savunan Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten itibaren 7 cephede İran'ın vekilleri ile savaştıklarını savundu.

Netanyahu, "İran'a bir mesajım var; bizi vurursanız biz de sizi vururuz. Orta Doğu'da erişemeyeceğimiz bir yer yok." sözleriyle Tahran'ı tehdit etti.

Dünya ülkelerinin İran'ın nükleer programına karşı mücadelede İsrail'e destek olmaktansa İsrail'in yanında yer alması gerektiğini söyleyen Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için İsrail elinden geleni yapacaktır." dedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına devam edeceği mesajını veren Netanyahu, Gazze'deki söylemine benzer biçimde "Hizbullah'ın roketlerini hastanelere, okullara, evlere sakladığını" savunarak buraların hedef alınabileceğini ima etti.

Netanyahu, Hizbullah'ın füze kapasitesini büyük oranda yok ettiklerini "tüm hedefleri gerçekleşene kadar Hizbullah'ı geriletmeye devam edeceklerini" söyledi.