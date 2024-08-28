Netanyahu'yu "İran" korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor - Son Dakika
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Netanyahu'yu "İran" korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor

Netanyahu\'yu "İran" korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Hamas'ın suikastla öldürülen lideri Haniye'nin intikamını alacağı endişesiyle oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının güçlendirilmesini talep etti.

28.08.2024 00:46
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle Miami'de yaşayan oğlu Yair Netanyahu'nun korumalarının güçlendirilmesini talep ettiği bildirildi.

NETANYAHU'NUN OĞLUNUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

Walla haber sitesinin Netanyahu'ya yakın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, geçtiğimiz günlerde Yair'in çevresindeki güvenlik yoğunluğunun incelenmesi talebiyle Şin Bet Kişisel Güvenlik Danışma Komitesine başvurdu. İran ve ajanlarının Tahran'da Heniyye'ye düzenlenen suikasta tepkisinin İsrailli şahsiyetler ve yurt dışındaki hedefleri üzerinde odaklanacağından endişe eden Netanyahu, oğlu Yair'in etrafındaki güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Netanyahu'nun oğlunun güvenliği sıkılaştırılıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Danışma Komitesi, yalnızca içgüdülere güvenilemeyeceğini ve güvenlik sıkılaştırmasını gerekli kılacak istihbarat bulgularını talep etti. Walla'ya göre Nisan 2023'ten bu yana İsrail Genel Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet) koruması altında Miami'de yaşayan Yair Netanyahu'nun (33), yıllık yaşam maliyeti 2,5 milyon şekel (680 bin dolar).

Netanyahu'nun oğlunun güvenliği sıkılaştırılıyor
Yair Netanyahu

İSMAİL HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'yu 'İran' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor - Son Dakika

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