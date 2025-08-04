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Netanyahu: Rehineleri Askeri Zaferle Kurtaracağız

Netanyahu: Rehineleri Askeri Zaferle Kurtaracağız
04.08.2025 10:04
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Netanyahu, Hamas ile anlaşma olmadığını belirterek rehineleri kurtarmak için savaşı genişleteceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın herhangi bir anlaşmaya yanaşmadığını öne sürerek, Gazze'deki rehinelerin "askeri bir zaferle" kurtarılacağını dile getirdi.Hamas'ın elinde bulunan bazı rehinelerin aşırı kilo kaybına uğradıklarını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından İsrail hükümetinin, bu rehineleri kurtarmak için Gazze Savaşı'nı daha da genişleteceği belirtildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakın üst düzey bir memurun İsrail basınına verdiği demeçte, Netanyahu'nun, rehinelerin kurtarılmasını "askeri bir zaferle" sağlayacaklarını dile getirdiği aktarıldı. Başbakan Netanyahu, yayınladığı video mesajında ise "Hamas'ın ne istediğini gayet iyi anlıyorum. Anlaşma istemiyor" ifadesini kullandı. İsrailli lider ayrıca, "rehineleri kurtarma, Hamas'ı yok etme ve Gazze'den bir daha asla İsrail'e yönelik bir tehlike oluşmamasını sağlama kararlılığının daha da güçlendiğini" vurguladı.

Rehinelerin aileleri tepkili

7 Ekim 2023'te Hamas ve diğer aşırıcı gruplar tarafından Gazze'ye kaçırılan kişilerin ailelerini bir araya getiren Rehinelerin Aileleri Forumu ise Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Gruptan yapılan açıklamada, "22 aydan bu yana kamuoyuna, askeri baskı ve yoğun çatışmaların rehineleri geri getireceği hayali satılıyor" denildi.

Hala Hamas'ın elinde olduğu düşünülen, ölü ve sağ yaklaşık 50 rehinenin ailelerinin çoğunluğunu temsil eden Forum'dan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Doğruyu söylemek gerek, savaşın genişletilmesi doğrudan ölüm tehlikesi altında yaşayan rehinelerin hayatını daha da tehlikeye sokar. Tünellerde tutulan rehinelerin korkunç görüntülerini gördük. Bu dehşet içinde uzun süre daha hayatta kalamazlar."

Hamas'ın infial yaratan videoları

Hamas tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarda, ölüme çok yakın olduklarını dile getiren aşırı zayıf iki rehine, Başbakan Netanyahu'yu kendilerini görmezden gelmekle itham etmişti. Başbakan Netanyahu da söz konusu videoların yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyaya yaydıkları bu korkunç videolar ve korku propagandası ile bizi kırmak istiyorlar ancak kırılmayacağız" demişti.

Hamas: Kızılhaç rehinelere bakabilir

Hamas ise belli şartlar yerine getirildiği takdirde Kızılhaç'ın rehinelere gıda ve ilaç sağlamasına izin vereceğini duyurdu. Örgütün askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları'nın sözcüsü, söz konusu şartlarının, sivil Filistin halkının ihtiyaçlarının aralıksız bir biçimde giderilmesi ve rehinelere yardım sağlanırken İsrail tarafından tüm hava keşif faaliyetlerinin durdurulması olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden, Hamas'ın şartlarını bildirmesinden önce yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Delegasyon Başkanı Julien Lerisson ile görüştüğü ve Kızılhaç'tan hemen rehinelere gıda ve ilaç yardımı yapmasını istediği belirtildi.

dpa/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Rehineleri Askeri Zaferle Kurtaracağız - Son Dakika

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