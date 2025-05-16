Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı

Netanyahu Trump\'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, son dönemde çeşitli konulardaki açıklamaları ve tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor.

16.05.2025 00:23
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İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, son dönemde çeşitli konulardaki açıklamaları ve tutumu nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a karşı koymak için ekip kuruyor.

İsrail medyası Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a karşı harekete geçtiğini yazdı. Haberlere göre,Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar, doğrudan Hamas'la diyalog kurma, Husilerle ateşkes anlaşması yapma, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşme, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma ve İran'la yürütülen müzakereler gibi birçok kararından memnun olmamalarına rağmen Trump'ı eleştirmekten kaçınıyor.

"NETANYAHU TRUMP İLE YÜZLEŞMEYE HAZIRLANIYOR"

"Yisrael Hayom" gazetesi, Netanyahu'nun "Trump ile bir yüzleşmeye hazırlandığını ve ABD Başkanı'nın temel bir zayıf noktasını tespit etmeye çalıştığını" yazdı.

"Netanyahu, Trump'ın Orta Doğu turuna hazırlandı ancak İsrail'i bu turun dışında bıraktı." ifadesine yer verilen haberde, diplomatik hazırlıklara ek olarak Netanyahu'nun, bakanlar, üst düzey savunma yetkilileri ve Trump'ın özel temsilcileriyle yoğun istişareler yaptığı belirtildi.

TRUMP'A KARŞI ÖZEL EKİP

Bu süreçte Netanyahu'nun Trump'a karşı koymak üzere özel bir ekip oluşturduğu ancak bu ekibin üyelerinin kimler olduğunun açıklanmadığı ifade edildi. Haberde, "hassas konularla ilgilenmekle görevlendirilen bu ekibin, diplomasi ya da güvenlik değil siyasi ve medya stratejilerine odaklandığı" aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Netanyahu, daha önce de eski ABD başkanları Joe Biden ve Barack Obama'ya karşı sert medya hamleleri düzenlemiş, 2015 yılında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Obama'nın İran'la nükleer program konusunda vardığı anlaşmayı açıkça eleştirmişti.

New York Times gazetesi nisan ayında, Trump'ın İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiğini ve bunun yerine Tahran ile nükleer program konusunda müzakere etmeye karar verdiğini yazmıştı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

Hamas ile ABD arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, 12 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

Hamas, Alexander'ın serbest bırakılmasının kapsamlı bir ateşkes ve tüm esirlerin iadesini içeren bir anlaşmaya giden sürecin parçası olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Kakil:
    hepsi hikâye danışıklı dövüş .. binlerce Ortadoğu'da insanları öldürdüler evsiz bıraktılar anasız babasız bıraktılar şimdi Arap ülkelerinden bir sürü iş anlaşması yatırımlar silah anlaşmaları yaptı kırmızı halılarla karşılandılar .. olan garibana oldu yine 38 1 Yanıtla
  • babasultan:
    Tanrı seni korusun Netenyahu .. Yüce Allah senin ve ordunun yanında olsun.. 3 32 Yanıtla
    barış özcan:
    Siz nasıl bir vicdansızlık içindesiniz, uyanın artık, binlerce masum insanın eli kanlı katilini nasıl savunursunuz ,bu nasıl Müslüman lık, bu nasıl Türk lük. 0 0
  • Kasım Ömeroğlu:
    oevladı Netanyahu 23 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kim daha vahşi onun için birde referandum yapın tam olsun, eninim oylar eşit çıkar. 1 2 Yanıtla
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